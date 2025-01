Generali-Natixis, nasce l’asset manager leader in Europa con 1.900 miliardi gestiti

C'è l'accordo tra Generali e Natixis, nasce l’asset manager leader in Europa

Generali e Bpce hanno firmato il Memorandum of Understanding (MoU) non vincolante per la creazione di una Joint venture tra le rispettive società di asset management, Generali Investments Holding (Gih) e Natixis Investment Managers (Natixis IM).

Bpce (attraverso Natixis IM) e Gih deterrebbero ciascuna il 50% della società nata dalla combinazione, con equilibrati diritti di governance e controllo. Con questo accordo nasce uno dei maggiori campioni globali con 1.900 miliardi di asset in gestione, al nono posto a livello mondiale per masse gestite (Aum) e leader nell’asset management in Europa con 4,1 miliardi di ricavi.

“Come assicuratore e asset manager integrato di primo piano a livello globale, guidato da una chiara visione a lungo termine come Partner di Vita dei nostri clienti, Generali è impegnata a proseguire con successo la trasformazione e diversificazione del nostro gruppo. La creazione di una Joint venture con Bpce rappresenterebbe un'opportunità unica per dare vita all’asset manager leader in Europa e tra i primi dieci a livello globale".

Così in una nota il Ceo di Generali, Philippe Donnet, che prosegue: "Una società con forti radici in Italia, Francia e Stati Uniti, in grado di rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei clienti, guidata da Woody Bradford, Philippe Setbon, Nicolas Namias e me".

"Il nostro paese d’origine, l’Italia, e tutti gli altri mercati in cui serviamo i nostri clienti, trarrebbero vantaggio da una piattaforma di asset management ancora più solida e con rafforzate competenze di investimento, in grado di apportare reali benefici all’economia. Questa partnership con Bpce, con cui condividiamo una cultura e un approccio operativo analoghi, garantisce le condizioni ideali per un’integrazione agevole e di successo delle nostre attività combinate", aggiunge il Ceo.

"La Joint Venture”, conclude, “rappresenta una tappa fondamentale da quando, sette anni fa, abbiamo lanciato il business dell’asset management di Generali e conferma gli importanti risultati raggiunti nel corso degli ultimi cicli strategici. Sono immensamente orgoglioso del grande lavoro svolto dai nostri dipendenti e dalle società affiliate in questi anni”.