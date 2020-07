Germania: export -29,7% annuale, +9% mensile a maggio

Le esportazioni in Germania affondano del 29,7% annuale anche a maggio, dopo il crollo record del 31,1% di aprile. Tuttavia su base destagionalizzata l'export a maggio sale del 9% mensile, dopo il -24% di aprile. Lo rende noto Destatis. L'import sale del 3,5% mensile destagionalizzato. La bilancia commerciale, in termini destagionalizzati, registra a maggio un surplus di 7,6 miliardi di euro, contro un avanzo di 3,2 miliardi ad aprile. Il surplus delle partite correnti si e' attestato a 6,5 miliardi di euro. La crisi del coronavirus e i lockdown, pur attenuandosi, rendono ancora difficile la vendita dei prodotti all'estero, mentre le riaperture in Germania cominciano a far sentire i loro effetti.