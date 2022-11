Giorgetti annuncia il nuovo dl Aiuti. Bollette, si studia la rateizzazione

Giorgetti annuncia il nuovo dl Aiuti. Nadef, 21 mld per contrasto crisi energetica

Il nuovo decreto aiuti contro il caro energia verrà approvato domani sera in Cdm. Lo ha riferito il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti prima di entrare in audizione a Montecitorio per riferire della Nadef alla Commissione speciale.

Energia, Giorgetti: "Monitoraggio prezzi per altri interventi"

"L’andamento dei prezzi energetici e il loro impatto su imprese e famiglie saranno monitorati su base continuativa nei primi mesi del 2023. Ciò consentirà di valutare, al più tardi in occasione della predisposizione del prossimo Def, la necessità di ulteriori interventi e la contestuale definizione delle modalità di finanziamento", ha commentato Giorgetti.

"Auspico che queste misure possano a breve essere rafforzate", ha aggiunto, "dal pacchetto di proposte della Commissione Europea attualmente in discussione, che contiene regole per gli acquisti congiunti di gas, misure di contrasto alla volatilità dei prezzi dell’energia e meccanismi di solidarietà in caso di emergenza per gli approvvigionamenti, nonché la possibilità di introdurre un pricecap sulle transazioni di gas. Gli esiti delle riunioni tenute a fine ottobre in ambito europeo hanno evidenziato lo spazio per un accordo che, se raggiunto in maniera tempestiva, potrà contribuire non poco a proteggere famiglie e imprese e salvaguardare la competitività globale dell’Unione Europea".

Dl Aiuti, Giorgetti: "Conferma misure e sconto carburante"

"Con il prossimo decreto-legge saranno confermate, anche per il mese di dicembre 2022, le misure che riconoscono, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, contributi straordinari, sotto forma di crediti d’imposta, pari a una quota delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Inoltre sarà prorogata fino al 31 dicembre 2022 la riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, Gpl e gas naturale impiegati come carburanti; per quest’ultimo sarà confermata fino al 31 dicembre la riduzione dell’Iva al 5%".

"In tal caso, le risorse rimborsate dall’Unione europea", ha aggiunto il ministro dell'Economia, "potranno essere riassegnate a un apposito Fondo, destinato a finanziare ulteriori misure di contrasto degli aumenti dei prezzi dell’energia".