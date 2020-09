Fedon: calo nel primo semestre, fatturato a 20,9 milioni

Il Consiglio di Amministrazione di Giorgio Fedon & Figli, società quotata sul mercato AIM Italia, gestito da Borsa Italiana S.p.A., leader a livello internazionale nel settore degli accessori per l’occhialeria e il lifestyle, ha oggi approvato la relazione finanziaria semestrale al 30.6.2020.

“Il primo semestre 2020 verrà ricordato per l’inedita condizione in cui il mondo si è trovato. Abbiamo affrontato i cambiamenti che si sono susseguiti in un arco temporale così breve con responsabilità e tempestività – dichiara Callisto Fedon, Presidente del Gruppo -, soprattutto nei confronti dei dipendenti per garantire sicurezza e protezione rispetto alla pandemia. Nonostante ogni previsione sia stata disattesa, il nostro Gruppo ha riesaminato la strategia per il 2020, opportunamente assestandosi e proseguendo con energia ed entusiasmo per affrontare le difficili sfide dei prossimi mesi. Siamo in possesso di tutte le competenze e della flessibilità necessarie per continuare a essere un punto di riferimento concreto nel panorama internazionale del nostro settore.”

Dopo una partenza positiva, il primo semestre 2020 ha registrato un calo nel fatturato causato dall’impatto globale sull’economia del contagio Covid-19 e del “lock-down”, attestandosi a euro 20,9 milioni (Euro 32,8 milioni al 30.6.2019), mentre l’EBITDA è passato da 3,9 milioni nel primo semestre del 2019 a 1,6 milioni nel primo semestre di quest’anno: la performance delle vendite del Core business è migliorata negli ultimi mesi, mentre la Pelletteria risente ancora del lock-down.