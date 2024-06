Gli Agnelli sono pure agricoltori: il nuovo business della sorella di Andrea

Agnelli, la sorella di Andrea diventa agricoltore: nasce Società Agricola Rugiada srl

Anna Agnelli, classe 1978, sorella di Andrea, diventa agricoltore. Nei giorni scorsi, infatti, a Milano davanti al notaio Fabio Franco s’è presentata la stessa Agnelli con Alfredo Bordogna, classe 1956, imprenditore nel settore del legno. I due hanno così costituito la nuova Società Agricola Rugiada srl di cui la Agnelli ha il 90% e il restante 10% l’altro socio, nominato amministratore unico.

La newco ha per oggetto “la coltivazione e conduzione di fondi rustici sia di proprietà sia di terzi in affitto”. “L’allevamento di animali, la silvicoltura, l’acquacoltura e l’attività agrituristica, la gestione di impianti per la produzione e uso di fonti energetiche rinnovabili” oltre alla “ricerca e sperimentazione per la selezione di razze animali e di prodotti vegetali” insieme all’organizzazione di campeggi e somministrazione agli utenti degli stessi di bevande e cibo.

Oggi la Agnelli detiene anche il 49% di Lamse (holding di investimenti il cui 51% è del fratello Andrea), è attiva nella regia cinematografica con Art+Vibers ed è socia nelle immobiliari di famiglia Aea e Flm75. E’ poi presidente di Comfipart, di cui la madre Allegra Caracciolo ha l’1,65%: è la immobiliare di Luchino e Verde Visconti di Modrone (Cugini dei due Agnelli) che detiene il famoso Castello di Grazzano. La Agnelli con il fratello ha infine, come suo asset più importante, l’11,8% dell’olandese Giovanni Agnelli Bv, a monte di Exor.