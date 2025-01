Golden Goose, un nuovo socio entra nel capitale: Blue Pool Capital compra il 12%

Blue Pool Capital, entra in Golden Goose con il 12%

Golden Goose Group, brand di sneakers, abbigliamento e accessori di lusso, ha annunciato oggi un investimento strategico di minoranza del 12% circa nel Gruppo da parte di Blue Pool Capital, società di investimento e family office con sede a Hong Kong.

I fondi consigliati da Permira, società di investimento globale, manterranno un investimento di maggioranza in Golden Goose. La transazione è stata negoziata e concordata poco dopo la decisione del Gruppo di rinviare l'IPO prevista per giugno 2024 ed è stata completata oggi. Fondato nel 2000, Golden Goose è un’azienda globale di lusso di nuova generazione che opera all'intersezione tra lusso, lifestyle e sportswear.

Nel 2020, i fondi consigliati da Permira hanno acquisito una quota di maggioranza di Golden Goose con l'obiettivo di collaborare con il management per accelerare la crescita attraverso i canali direct-to-consumer (DTC), in particolare online e al dettaglio, diversificare l'assortimento di prodotti e sostenere la missione del Gruppo di diventare un leader di categoria nella sostenibilità. Dal 2020, Golden Goose ha ottenuto una forte crescita, più che raddoppiando i ricavi e costruendo una community di circa 2 milioni di persone.

Golden Goose è presente nelle Americhe, in Europa, Medio Oriente e APAC, con oltre 200 negozi e una solida rete di distribuzione online e wholesale. L'investimento di Blue Pool Capital arriva in un periodo di forti risultati finanziari per Golden Goose, nonostante il difficile contesto di mercato per il settore del lusso. Nei 9 mesi conclusi a settembre 2024, il Gruppo ha registrato una crescita dei ricavi del 12% su base annua e una crescita dell'EBITDA rettificato dell'11%, trainata principalmente dalla performance del canale DTC, cresciuto del 18% su base annua.

"Con l'esperienza di Blue Pool, le sue profonde connessioni negli Stati Uniti e nell'APAC e il suo impressionante portafoglio di investimenti nel settore sportivo - ha commentato Silvio Campara, Amministratore Delegato di Golden Goose -, spingeremo ancora oltre i confini del nostro sogno. Insieme, accelereremo la nostra crescita attraverso l'innovazione, continuando a offrire esperienze uniche e autentiche alla nostra community".