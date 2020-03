Gratta e vinci... il coronavirus. Perché non chiudere i tabaccai?

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un lettore.

Egregio Presidente del Consiglio,

Egregio Ministro della Salute,

BENI DI PRIMA NECESSITA' O LI VOLETE FAR DIVENTARE TUTTI UNTORI!!! Perchè nell'ultimo decreto sono "sfuggiti", o non l'ho capito io, i tabaccai. E' un negozio di prima necessità???? Come le farmacie e i supermercati o negozi di alimentari, il benzinaio IL TABACCAIO? Per quali beni? marche da bollo...

Ma se non si può fare più nessun atto!!! Pagare bollette...

Obbligate a rimandare di un mese o due e poi avete lasciato gli uffici postali e le banche online!! VERGOGNA, il Paese lo dobbiamo coongelare!! Nessuno si è accorto delle file (adesso ma nei giorni passati tutti insieme appassionatamente) per accaparrarsi tabacco e giochi.

Perchè i clienti del tabaccaio non hanno paura del virus... da sempre rispondono a chi gli dice di smettere di fumare che di qualcosa si deve morire. E i giocatori lo sappiamo tutti, non li ferma nessuno... Più sono stressati più giocano. Forse è questo che fa gola?

Parliamone... i

Il TABACCAIO non può chiudere perchè lui vende "generi di monopolio", cioè dello Stato.. .e deve star li se si vuol salvare la vita, con i "guantini" anche tutto il giorno, guanti che ti fanno allergia dopo un po' e non resisti dal pizzicore, la mascherina con cui non riesci a parlare e che ti fa appannare gli occhiali e non vedi più nulla.

E la distanza di oltre 1 metro nelle piccole tabaccherie? Forse tra i clienti, se i titolari gli urlano dietro di uscire... perchè loro devono "grattare" e mica possono uscire e poi rientrare per ritirare l'eventuale vincita ma tra venditore e cliente è impossibile a meno di non tiragli addosso la merce e avere al volo il denaro, il tutto senza protezioni.

Nei supermercati e in farmacia ci sono i turni e forse riesci a lavorare con guanti e mascherina per qualche ora, ma tutto il giorno vi sfido a provarci.

Se chiedi: perchè non chiude? Risposta: perchè non posso!! I tabaccai si trovano nell’assurda situazione di dover chiedere il permesso allo Stato, pena la multa. Vendono articoli con il monopolio dello Stato, se dovessero chiudere arbitrariamente potrebbero essere sanzionati.

Avanti gente, lo stress da virus si annulla con tabacco e gioco, a che vi servono gli aperitivi!! Tutti insieme a giocare anche se c'è il cartello: "Può nuocere.... etc, etc", vietato ai minori, attenzione il gioco genera dipendenza, etc.

I tabaccai sono posti di "ritrovo" dove si aspettano i numeri... vincenti e virus. Dimenticavo i tabaccai hanno le macchine automatiche per soddisfare gli istinti umani del fumo e del gioco, ma tanto vale che qualcuno ci debba rimettere. Quando si vedevano in Tv i primi video delle zone rosse i tabaccai erano aperti ...chissà!!! Avrei qualche dubbio sul contagio che non si è evidentemente arrestato con la chiusura dei negozi.

DOBBIAMO AMMALARCI PER FAR GUADAGNARE LO STATO? SE DOVESSE ACCADERE NOI CITTADINI POSSIAMO DENUNCIARLO (LO STATO) PER TENTATO (SPERIAMO solo TENTATO) OMOCIDIO COLPOSO??

Saluti