Green deal, Gentiloni: "L'Ue rivedrà la direttiva sulla tassazione energetica"

Green deal, Gentiloni: "Rivisiteremo la tassazione energetica"

L’Unione europea, per raggiungere “gli obiettivi sulle emissioni per il 2030”, avrà bisogno “di ulteriori 350 miliardi di euro di investimenti nel settore energetico ogni anno”. Così il commissario all’Economia Paolo Gentiloni durante il Green Horizon Summit organizzato dalla City University di Londra, dal World Economia Forum e dal Green Finance Institute. “Si tratta - precisa l’ex premier - del Pil dell'Irlanda in investimenti aggiuntivi ogni anno”. “Crediamo che la tassazione possa svolgere un ruolo chiave per mandare i giusti segnali di prezzo per un comportamento sostenibile da parte di produttori, utenti e consumatori”, spiega Gentiloni.

“Per questo motivo l’anno prossimo - annuncia il commissario europeo - presenteremo una proposta di revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, che non è più adatta” al contesto attuale. “Proporremo inoltre un meccanismo di aggiustamento delle frontiere delle emissioni carboniche per garantire che il prezzo delle importazioni rifletta più accuratamente” l’impatto ambientale. “La transizione verde - prosegue Gentiloni - è spesso descritta come la rivoluzione industriale del 21mo secolo”. “Il settore finanziario è stato determinante nel finanziamento della prima rivoluzione industriale. Sarà altrettanto cruciale per la transizione verde”, conclude l’ex premier.