Guadagna più di 20 mila euro al mese vendendo foto, il segreto di una studentessa di 20 anni

Jade, una studentessa universitaria appassionata di fotografia, ha scoperto un metodo innovativo per guadagnare oltre 20.000 euro al mese, semplicemente vendendo le foto scattate con il suo iPhone.

Il suo successo ha guadagnato popolarità su TikTok, dove pubblica video sotto il nome @captured.by.jade, condividendo esperienze e consigli su come monetizzare le foto della propria galleria senza necessità di attrezzature costose o competenze avanzate. La notizia è stata diffusa dal sito spagnolo La Vanguardia.

Jade ha rivelato nei suoi video che molte aziende cercano contenuti visivi autentici per le loro campagne di marketing, preferendo immagini spontanee che possano risultare più genuine.Sottolinea come anche le foto amatoriali possano generare significativi guadagni: “Il tuo rullino fotografico può trasformarsi in migliaia di euro”, afferma Jade, incoraggiando i suoi follower a sperimentare la vendita su piattaforme di fotografia stock come Shutterstock e Adobe Stock.

Lei dedica circa 20 minuti per foto per apportare leggeri ritocchi, scegliere parole chiave accurate e taggare efficacemente le immagini, strategie che ritiene cruciali per aumentare la visibilità e le vendite.

Un esempio del suo successo è una foto panoramica di Monterrey, in California, scaricata oltre 4.000 volte e che ha generato più di 26.000 euro in due anni. “Il segreto è stato il tagging”, ammette Jade, evidenziando come una buona ottimizzazione possa fare la differenza nella ricerca su piattaforme stock.

Oltre a paesaggi e foto di viaggio, Jade esplora altri temi redditizi e ha creato video e manuali per guidare i suoi follower nel processo di vendita di foto stock, fornendo strumenti necessari per trasformare scatti quotidiani in una fonte di reddito significativa.