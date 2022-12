Gucci, apre a Parigi la prima boutique dedicata al mondo della valigeria

Apre a Parigi la prima boutique di Gucci dedicata esclusivamente alla valigeria

Gucci porta a Parigi la sua prima boutique dedicata esclusivamente alla valigeria. Situato al civico 229 di Rue Saint-Honoré a Parigi, tra la Place Vendôme e il Giardino delle Tuileries, lo store Gucci Valigeria si articola su due piani, i cui spazi interni sono ispirati ai viaggi di lusso del periodo della Belle Époque.

La boutique Gucci Valigeria propone una selezione di articoli da viaggio della casa di moda del gruppo Kering: dalle borse shopping agli zaini, dalle borse da viaggio alle custodie per abiti, oltre a beauty case, cappelliere, valigie e bauli, sia nelle versioni morbide che in quelle rigide, compresi i trolley in alluminio creati in collaborazione con l’azienda italiana di valigeria di lusso FPM Milano

“L’arredamento – si legge nella nota – evoca l’atmosfera di un’elegante carrozza ferroviaria d’epoca, dove mobili e finiture in noce scuro contrastano con le superfici in tessuto dai toni neutri”.

“Molti di questi articoli – conclude la nota – appartengono alla collezione Gucci Savoy, che si distingue per gli elementi che richiamano il patrimonio storico della maison, quali il monogramma, il dettaglio in metallo Doppia G e/o il nastro Web”.

“Gucci Valigeria è un richiamo alle nostre radici fiorentine e alla nostra artigianalità senza tempo – afferma Marco Bizzarri, Presidente e CEO della maison. È un simbolo della nostra tradizione, che viene ora reinterpretato per i viaggiatori e gli esploratori moderni. Rue Saint-Honoré a Parigi è il luogo ideale per ospitare la nostra prima boutique Gucci Valigeria, uno spazio pensato per dare accesso ad un mondo unico, fatto di viaggi e scoperte continue”.