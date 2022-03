Guerra Ucraina, dall’oro ai Bitcoin fino all’immobiliare: ecco dove investire

Ucraina, dove investire in questo periodo e dove non farlo: dall'oro fisico ai Bitcoin, fino all'immobiliare

Il Ftse Mib ha perso oltre il 20% della sua capitalizzazione da inizio anno a oggi. Il comparto bancario quasi il 50%. Gli energetici, invece, continuano a crescere con la speranza di nuovi impianti e dell’incremento (ulteriore) dei costi del petrolio. E poi ci sono l’oro, l’argento e il palladio, beni rifugio per antonomasia, che continuano a crescere. Senza dimenticare nuove possibilità, come i bitcoin, o vecchi intramontabili strumenti d’investimento come nel caso dell’immobiliare o perfino dell’arte. Ma allora, che fare?

Come muoversi in questa situazione per evitare che l’inflazione – che a questo punto sarà strutturale e non più momentanea – mangi completamente il potere d’acquisto dei soldi parcheggiati in banca? Per chi ha sul conto cifre significative, diciamo sopra i 100.000 euro, la prima regola è diversificare. Puntare su un unico asset in questo momento così convulso significa per forza di cose esporsi a un rischio enorme. Da una parte ci sono titoli che stanno scendendo in maniera notevole, come nel caso dei bancari. Ma chi può dire che cosa succederà nei prossimi giorni? Puntare la propria strategia su una “scommessa” elevata potrebbe non portare a nulla di buono nell’immediato.

Stesso discorso vale anche per quegli asset che in questo momento, invece, stanno letteralmente volando: difesa ed energetici su tutto. Che cosa succederebbe se domattina (come tutti sperano) si concludessero le ostilità? Sicuramente i titoli della difesa sarebbero meno sulla cresta dell’onda. Per Ubs AM, invece, puntare sui titoli del comparto energetico potrebbe essere efficace. Così come lo è puntare sulle materie prime. Perché l’Ucraina, che è tra i principali produttori di grano al mondo, ha iniziato a razionare le scorte e, di conseguenza, potrebbe essere utile scegliere di puntare proprio su questo tipo di bene.