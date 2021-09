Gvs mette le mani sulle mascherine professionali, acquisito il 100% di Rpb

GVS ha acquistato il 100% del gruppo RPB, leader nelle protezioni per le vie respiratorie. Il gruppo è stato fondato in Nuova Zelanda negli anni '70 dalla famiglia Ivory per poi trasferire la sede negli Stati Uniti nel 2013. Nel triennio 2018-2020 i ricavi sono cresciuti a un tasso medio annuo del 34% passando da 20,7 milioni di dollari nel 2018 a 37,4 milioni di dollari nel 2020. L'Ebitda margin adjusted è passato dal 22,3% nel 2018 al 33,6% nel 2020.

L'operazione conclusa da GVS prevede che GVS NA Holding (detenuta al 100% da GVS spa) acquisti il 100% del capitale sociale delle americane Goodman Brands e Abretec Group LLC, mentre GVS Spa il 100% del capitale sociale di RPB Safety Ltd (società neozelandese). Il prezzo di acquisto è stato fissato in un massimo di 194,4 milioni di dollari.

L'operazione prevede per l'acquisto del 100% del capitale sociale un pagamento upfront pari a circa 150 milioni di dollari, e un eventuale earn out di 44,4 milioni di dollari (valore massimo) il cui pagamento, previsto nel 2022, sarà correlato proporzionatamente al raggiungimento degli obiettivi di Ebitda adjusted di RPB del 2021. Per finanziare l'acquisizione, GVS ha sottoscritto un contratto di finanziamento a 5 anni di 150 milioni di euro con un pool di banche finanziatrici: Mediobanca, che agisce anche come agent, Unicredit e Credit Agricole Italia.