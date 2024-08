I bonus «anti-caldo», come comprare condizionatori, tende e zanzariere con le agevolazioni fiscali

Bonus «anti-caldo», come comprare condizionatori, tende e zanzariere con le agevolazioni fiscali

Caldo torrido su tutta Italia e, soprattutto chi non è in vacanza, pensa all'installazione last minute di condizionatori, zanzariere e tende da sole per alleviare le proprie 'sofferenze'. In alcuni casi tra l'altro si possono ottenere agevolazioni dal punto di vista economico che permettano di avere un risparmio sull'investimento. Vediamo quali sono

Bonus condizionatori 2024

Ci sono importanti agevolazioni fiscali per l’acquisto di un sistema di climatizzazione domestico, sia per le necessità di raffrescamento che di riscaldamento del proprio immobile. Ma a chi spetta l'incentivo e come richiederlo? "In realtà, non esiste una sovvenzione specificatamente pensata per i condizionatori, bensì degli sgravi fiscali inseriti all’interno di altri bonus - spiega idealista.it - Per l’anno in corso, sono quattro le iniziative che permettono di portare in detrazione i sistemi di climatizzazione: il bonus mobili, il bonus ristrutturazione, l’ecobonus e il superbonus. Lo sgravio è tra il 50 e il 65%, a seconda del bonus prescelto, e comprende anche gli impianti dotati di pompa di calore. La richiesta di detrazione si effettua tramite il sito dell’Enea e, se regolarmente registrata, dovrebbe già comparire all’interno del 730 precompilato.

Bonus tende da sole 2024

Questo bonus è una detrazione del 50% sulle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di schermature solari o chiusure oscuranti che proteggono la casa dal sole. Fa parte dei lavori agevolati con l’Ecobonus, che prevede una detrazione da indicare nella dichiarazione dei redditi (nel Modello 730 o nel Modello Redditi). Il limite massimo di detrazione ammissibile, per queste spese, è di 60.000 €.

Ecobonus al 65%

Per l’agevolazione fiscale al 65% - in vigore fino alla fine dell’anno - occorre la sostituzione del sistema di riscaldamento a gas passando a quello elettrico. La pratica va presentata all'Enea. L'acquisto dei climatizzatori va unito dalla rottamazione della caldaia a gas. Inoltre, per il bonus al 50%, tutto l'intervento deve essere certificato da un tecnico.

Pompa di calore e risparmio in bolletta

La pompa di calore "se è a elevata classe energetica consente un maggiore risparmio in bolletta e se il climatizzatore viene usato per riscaldare i primi freddi autunnali, posticipando l'accensione del riscaldamento, si può arrivare - dicono gli esperti - a un taglio del consumo del gas anche del 30% (l’energia, attualmente, costa meno) - spiega il Corriere della Sera - ​Attenzione: chi richiede questa agevolazione può ottenere anche il bonus mobili. Lo ha confermato l'Agenzia delle entrate, spiegando che l'installazione di un impianto a pompa di calore dà sempre diritto anche alla detrazione per gli arredi perché rientra nell'ambito dei bonus sulla casa".

Bonus zanzariere 2024

Il bonus zanzariere del 2024 promuove l'installazione di zanzariere che contribuiscano a migliorare l'efficienza energetica degli immobili. E' una agevolazione fiscale cge copre il 50% della spesa sostenuta ( detrazione Irpef (o Ires) per l'acquisto e l'installazione di zanzariere, fino a un limite di 60.000 euro di spesa per unità immobiliare. Le zanzariere acquistate devono essere modelli che permettono un risparmio energetico, in particolare quelli con schermatura solare e un indice GTOT inferiore al 0,35%. Altri criteri includono la non rimovibilità dei dispositivi e l'installazione a copertura di superfici vetrate.