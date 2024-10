I ristoranti più cari d'Italia: 485 euro da Cannavacciuolo, 450 da Vittorio e 350 da Bottura. Prezzi folli, ma non si bada a spese

Cannavacciuolo, Da Vittorio e Bottura. Prezzi folli, ma nei ristoranti più cari d'Italia non si bada a spese

Quando si parla di cibo, gli italiani sanno essere un po' altezzosi. E ancora di più quando si tratta di buon cibo. Il "non badare a spese" diventa un vero e proprio mantra, soprattutto se si tratta di ristoranti stellati. Lo Stivale n'è pieno e i prezzi non fanno sconti a nessuno. Per avere un'idea delle cifre da sborsare per un menu degustazione da capogiro, ecco la lista dei ristoranti stellati italiani più costosi.

Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo, con sua la terza stella offre un viaggio culinario da ben 485 euro per il suo menu degustazione 'Itinerario' compreso di cinque portate e il pacchetto bevande (un calice di aperitivo, selezione di vini, acqua e caffè). A Milano, lo chef Enrico Bartolini domina il terzo piano del Mudec con un'esperienza da 375 euro per il menu "Mudec Experience", compreso di dieci portate, bevande escluse.

In provincia di Bergamo, dal celebre Da Vittorio i menu degustazione partono dai 450 euro per il "Tartufo" e i suoi otto diversi abbinamenti (vini e bevande escluse) fino ai 300 euro (escluse bevande) per il menu "Nella Tradizione di Vittorio". Massimo Bottura, re indiscusso dell'Osteria Francescana a Modena, cambia menu a ogni stagione: per l’autunno-inverno 2024 l’esperienza costa 350 euro per quindici portate, con l’abbinamento dei vini a 240 euro. A Roma, nel cuore del Rome Cavalieri, lo chef Heinz Beck dirige "La Pergola", dove il menù di 10 portate costa € 350,00 mentre il menù di 7 portate senza le portate ‘Fungo’, ‘Astice’ e ‘Mandorla’ a € 295,00.

A Firenze, l’Enoteca Pinchiorri offre un percorso raffinato da € 350,00 a persona, vini esclusi, per il suo menu "Espressione" da nove portate. A Brunico, invece, il Moessmer Atelier di Norbert Niederkofler propone il menu dal nome “Cook the Mountain” a € 320 senza bevande. Figura poi Piazza Duomo di Alba, vero tempio del gourmet. Lo chef Enrico Crippa, insignito della terza stella Michelin nel 2012, è tra i più acclamati del panorama italiano. Il suo menu degustazione "Viaggio Crippa" costa 290 euro per otto portate, se si volesse optare per la degustazione vini (cinque calici), allora un Nebbiolo Grand Testing viene 580 euro.

Non poteva mancare Uliassi a Senigallia, con tre menu degustazione da 260 euro ciascuno (bevande escluse) e 240 euro per "Lab '24", 12 portate con bevande escluse. A Castel di Sangro, lo chef Niko Romito del Reale offre un’esperienza unica con la Degustazione Reale da 210 euro, più 100€ per un abbinamento al calice.

Insomma, se il vostro palato è esigente e il portafoglio non teme, l'Italia ha nel suo piatto un variegato menu di ristoranti stellati. Solo, preparatevi a spendere.