ICAM: fatturato di 216,5 Milioni in crescita del 7% rispetto al 2022

ICAM Cioccolato, colosso lecchese nella produzione di cioccolato e derivati del cacao, ha chiuso l'anno 2023 con un impressionante fatturato di 216,5 milioni di euro,

registrando una crescita del 7% rispetto al precedente anno. Questo risultato sottolinea il successo dell'azienda non solo nel mantenere ma anche nell'incrementare la propria quota di mercato in un settore altamente competitivo.

La crescita sostenuta da ICAM si basa su un approccio olistico che integra innovazione costante e un impegno verso la sostenibilità. Particolare attenzione è rivolta alla qualità della materia prima, ottenuta attraverso pratiche sostenibili nei paesi di origine del cacao. L'azienda, che da quasi 80 anni opera nel settore, ha visto aumentare il proprio fatturato del 36% dal 2019, testimoniando una resilienza notevole di fronte alle sfide globali, inclusi l'aumento dei costi energetici e il caro-prezzo del cacao.

ICAM è una delle poche realtà in Italia a controllare l'intero processo produttivo del cioccolato, "from bean to bar", non solo per i marchi di distribuzione propria ma anche per il settore industriale e professionale, con prodotti che vanno sotto il marchio ICAM Professional e Agostoni. Il portfolio di offerte, adattato alle diverse esigenze del mercato, ha permesso all'azienda di espandere significativamente la sua presenza, tanto che oggi il 56% del suo fatturato proviene dall'estero, grazie a uffici commerciali in nazioni chiave come gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia e il Perù.

Il Direttore Generale, Adelio Crippa, ha evidenziato le sfide del contesto socio-economico attuale, in particolare l'aumento dei prezzi del cacao, che ha visto un'impennata da 3.400 a 5.500 sterline per tonnellata nei primi mesi del 2024. Nonostante queste difficoltà, ICAM continua a mantenere un approccio sostenibile, lavorando a stretto contatto con le cooperative di coltivatori per garantire la disponibilità di materia prima e comunicando trasparentemente con i clienti per gestire gli inevitabili adeguamenti dei prezzi.

L'impegno di ICAM nel promuovere pratiche sostenibili si estende oltre la produzione di cioccolato, con investimenti mirati anche nella formazione dei coltivatori per migliorare la resilienza e la produttività delle piantagioni di cacao. Questo approccio, che abbraccia l'innovazione e la responsabilità sociale, posiziona ICAM come leader nel settore dolciario, non solo in Italia ma anche a livello internazionale.