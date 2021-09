Ied, Francesco Gori nominato nuovo Amministratore delegato del Gruppo

L'Istituto Europeo di Design annuncia la nomina di Francesco Gori come Amministratore Delegato del Gruppo IED dopo la cooptazione a luglio nel Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Europeo di Design.

"Sono convinto che l'Education debba essere la prima area d'investimento di un Paese e che la sostenibilità sociale, ambientale ed economica sia definita dal suo livello d'istruzione”, dichiara Francesco Gori, Amministratore Delegato del Gruppo IED. “L'Istituto Europeo di Design è una bella realtà italiana, sviluppata anche in Spagna e Sudamerica, fondata sul modello formativo del sapere e del saper fare nelle aree del design, della moda, della comunicazione e delle arti visive".

Francesco Gori, AD presso Pirelli Tyre fino al 2012, è Amministratore indipendente di Snam S.p.A. dal 2013, non executive Director nei Supervisory e Management board di Apollo Tyres Ltd, società leader del settore quotata a Mumbai, dal 2015 e Amministratore indipendente di Prysmian Group dal 2018.

L'Istituto Europeo di Design accoglie Francesco Gori dopo aver recentemente annunciato la nascita a Milano del primo campus internazionale IED, che sorgerà nell'area dell'Ex Macello. Il nuovo Campus sarà uno dei più grandi per l'Alta Formazione in Italia interamente dedicato da un'Istituzione privata alla creatività, all'arte, alla cultura e al progetto per le prossime generazioni. Nell'area dell'Ex Macello saranno riunite le dieci sedi milanesi oggi distaccate e diffuse in Città.

Con più di 50 anni di storia e 12 sedi in 3 paesi del mondo, Italia, Spagna e Brasile, l'Istituto Europeo di Design si conferma l'unica scuola di Alta Formazione in ambito creativo ad aver mantenuto una matrice interamente italiana e una vocazione internazionale.

Alla base del suo fare scuola risiede il valore della community che raggiunge ogni anno più di 10.000 studenti, 1.900 docenti e 100.000 Alumni in tutto il mondo. Ad ottobre 2020 il Gruppo ha aperto la sua terza sede in Spagna, a Bilbao, nell'iconico Papelera Building, grazie all'integrazione con il Centro Superior de Diseño Kunsthal.