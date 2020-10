IEG: via ad Abilmente, il salone delle idee creative, dal 14 al 18 a Vicenza

ABILMENTE 2020, ECCO LA MAPPA DELLA CREATIVITÀ

Al Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group quattro padiglioni svelano le ultime tendenze del Do It Yourself. Tra le novità della quindicesima edizione, i progetti speciali “Save the Bees” e “Con un filo – tra arte e geometria” e l’area ristorazione e picnic per mangiare in tutta sicurezza. Nel quartiere fieristico di Vicenza, dal 14 al 18 ottobre.

Dall’uncinetto al patchwork, dallo scrapbooking all’home decor: torna l’appuntamento con l’ispirazione ad Abilmente, il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group in programma a Vicenza dal 14 al 18 ottobre prossimi per il suo quindicesimo anno. Cinque giornate in cui le amanti del fai-da-te possono sbizzarrirsi tra corsi esperienziali e mostre, workshop e laboratori in quattro padiglioni del quartiere fieristico in Via dell’Oreficeria.

Il filo che unisce i diversi spazi espositivi scorre in un viaggio tra tessuti e ricami all’insegna dell’artigianalità. Si parte nella Hall 2, un padiglione tutto dedicato all’ispirazione dove le storiche fan di Abilmente ritrovano una delle aree più amate della fiera firmata IEG, la Via delle Idee. Qui le appassionate possono frequentare corsi prenotabili solo online sul sito di manifestazione, dimostrazioni e live show in compagnia delle migliori creative italiane, in un caleidoscopio di tecniche, strumenti e idee innovative. Circa 40 gli stand in cui scoprire bijoux e accessori dei più diversi materiali, decorazioni di carta e tessuto, borse e abiti ottenuti col riciclo creativo.

Il viaggio prosegue nella Hall 1, dove decorazione e calligrafia danno forma alle idee più sorprendenti. Qui le visitatrici possono sperimentare le innumerevoli tecniche che il Salone mette in mostra coinvolgendo le crafter più seguite dalle community italiane: découpage, home decor, cake design, garden design, cardmaking, mosaico, washi tape, timbri, feltro e tanto altro ancora. Tra i vari stand presenti immancabile è la tappa a “The Quick Lazy Dog” - Laboratorio Calligrafico in cui le visitatrici possono partecipare a corsi e dimostrazioni di calligrafia, brush e handlettering utilizzando pennini, inchiostri, carta e brushpen. Ad essere punto di riferimento per le amanti dello scrapbooking è lo stand dell’Associazione Scrappers Italia in cui l’arte consente di creare e personalizzare album con fotografie e immagini.

Seguendo il filo dell’ispirazione si arriva nella Hall 7, in cui ricamo, bijoux, cucito creativo, moda fai-da-te, crochet, tricot si fondono in un'unica pezza di colori e tessuti. Presente l’Associazione veronese “Ad Maiora” che organizza corsi e dimostrazioni di patchwork e che cura la mostra del progetto “Diversamente nuovo, la rinascita degli stracci” (dale Strasse ale Coerte) in cui stoffe scartate e abiti dismessi si trasformano in quilts d’autore. All’interno del padiglione torna anche una delle aree cult della manifestazione, “Cucito su di te”, il primo spazio laboratorio in Italia dedicato alla moda handmade e sostenibile realizzato in collaborazione con Gaia Segattini, artigiana e blogger, volto noto del fashion design. L’area ospita otto creative del settore cucito e moda che diffondono il loro sapere in workshop esperienziali tutti da scoprire. Ospite speciale di questa edizione è Selene Verdoglia, giovane influencer che ama riutilizzare vecchi abiti per trasformarli in modo sorprendente.

Ma la Hall 7 ha ancora tante sorprese in serbo per le visitatrici, con un’area tutta dedicata al ricamo. Qui esperte e principianti possono mettersi alla prova sotto la guida delle insegnanti delle Scuole del Ricamo, che sono a disposizione per insegnare l’antica arte degli orpelli. Sotto la loro guida vengono svelati trucchi e segreti tramandati di generazione in generazione.

Alla tradizione del ricamo si dedica anche la Corporazione delle Arti che per il secondo anno consecutivo ad Abilmente dà voce al mondo del cucito non sartoriale. L’associazione rappresenta le insegnanti di Arti di Filo del Belpaese e permette di scoprire mode e tendenze del mondo del merletto attraverso incontri e laboratori. Anche quest’anno va in scena la Prova d’Arte attraverso cui i partecipanti – tutti maestri professionisti – possono essere valutati nelle loro abilità tecniche dalla Corporazione per ricevere un attestato di qualifica professionale.

L’area ricamo della Hall 7 si colora poi di nuove tendenze con #INSTAEMBROIDERY, progetto nato in collaborazione con Giuliana Ricama che ha saputo unire l’innovazione del ditale con la tradizione dell'ago e filo. Qui le più creative influencer del mondo del ricamo, dopo mesi di tutorial e lezioni online, dispensano di persona i loro consigli e far nascere nuove ispirazioni.

Il padiglione 7 ospita poi due nuovi progetti speciali. Il primo è “Save the bees”, installazione collettiva a cura dell’Associazione Sul Filo dell’Arte che permette di riflettere sul problema della moria delle api e sul ruolo fondamentale che le piccole operaie del miele rivestono nell’ecosistema. Il secondo progetto è “Con un filo – tra arte e geometria” di Luisa De Santi, a cura dell’Associazione Picknitartcafè di Trieste, che aiuta a comprendere concetti geometrici astratti e a giocare con le successioni matematiche grazie a semplici tecniche tessili.

Altra novità di quest’anno è l’area interamente dedicata alla ristorazione. Oltre ai bar e ristoranti presenti nelle altre Hall, infatti, al padiglione 6 sono a disposizione dei visitatori tavoli e panchine per un picnic e per gustare in tranquillità e in sicurezza il pranzo, godendosi un po’ di riposo tra un workshop e l’altro.

Grande attenzione alla sicurezza grazie al progetto #SAFEBUSINESS by IEG, anche per garantire una affluenza controllata e il distanziamento tra gli stand: biglietti solo online, mascherina obbligatoria, misurazione della temperatura in ingresso, dispenser di gel igienizzante per le mani in tutti gli spazi della fiera e obbligo di prenotazione anticipata di corsi e laboratori.

Abilmente è in programma da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre 2020, nel Quartiere Fieristico di Vicenza, Via dell’Oreficeria 16, Vicenza. Orari: 9.00 – 18.30

Biglietteria: il servizio è attivo esclusivamente online nel sito di manifestazione (link) mentre non sarà possibile acquistare i titoli di ingresso in loco. Biglietto speciale 15 anni di ABILMENTE: 6 euro anziché 12. Ridotto con codice Famila ed Emisfero da ritirare presso i punti vendita aderenti € 5,50. Ingresso gratuito bambini fino a 12 anni compresi, disabili oltre il 75% e loro accompagnatore. I titoli di ingresso gratuiti dovranno essere ritirati in Fiera.

Ogni giorno è previsto il servizio gratuito di bus navetta con autobus SVT dalla Stazione Centrale di Vicenza alla Fiera. Info per i visitatori su www.abilmente.org, facebook.com/FieraAbilmente, youtube.com/user/AbilmenteFair, instagram.com/abilmente, pinterest.it/abilmente/boards #abilmentevicenza20