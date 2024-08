Fed, il cambiamento di linguaggio apre a un taglio a settembre

La fed cambia linguaggio e considera un taglio dei tassi settembre

Nella riunione del FOMC di luglio la Fed ha mantenuto i tassi fermi, come previsto. Nella sua dichiarazione, il Comitato ha riconosciuto ulteriori progressi sul fronte dell'inflazione e ha riconosciuto l'attenuazione della tendenza del mercato del lavoro, affermando che il tasso di disoccupazione è aumentato ma rimane basso.

Ciò che ha attirato l'attenzione degli investitori è stato il cambiamento di linguaggio, che ha portato a prestare attenzione ai "rischi per entrambi gli aspetti" del duplice mandato, rispetto a quanto fatto in precedenza per l'inflazione. Evidenziando un trend di raffreddamento del mercato del lavoro, la Fed sembra orientarsi verso un tono più equilibrato che contribuisce a gettare le basi per un taglio dei tassi a settembre.

I titoli azionari sono saliti, mentre i rendimenti dei Treasury sono scesi grazie al fatto che il presidente Powell è sembrato più soddisfatto dei recenti sviluppi sul fronte dell'inflazione e del mercato del lavoro. In prospettiva, da qui alla riunione di settembre ci saranno altre due pubblicazioni dei dati sull’inflazione CPI e tre serie di dati sui salari. Durante la conferenza stampa, Powell ha riconosciuto che uno scenario con dati in linea o un'ulteriore moderazione dell'inflazione e dell'occupazione dovrebbero rafforzare la fiducia del Comitato nel procedere con i tagli nel 2024.

Restiamo dell'idea che siano possibili 1-2 tagli quest'anno, con la prima riduzione dei tassi a partire da settembre. Più in là, pensiamo che il mercato stia scontando troppi tagli entro la fine del 2025, dato che l'economia statunitense continua a evitare la recessione e l'inflazione rimane intorno al 3%.