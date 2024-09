Il maxi-sciopero mette in crisi Boeing. Licenziamenti temporanei e... Via ai tagli

Il maxi-sciopero mette in crisi Boeing, tagli ai costi in arrivo

Boeing ha adottato misure per preservare la liquidita': lo ha annunciato il direttore finanziario in un messaggio ai dipendenti. Nella compagnia è in corso da venerdì uno sciopero che ha paralizzato la produzione dei suoi best-seller 737 MAX e 777.

Secondo il direttore finanziario Brian West, il costruttore di aerei statunitense ha deciso di congelare tutte le assunzioni, si sta preparando a effettuare tagli "significativi" alle spese di approvvigionamento e prevede di introdurre licenziamenti temporanei "nelle prossime settimane".