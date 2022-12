Il prezzo del gas crolla sotto i 100 euro: cosa succederà alle bollette

Gas, il prezzo al Ttf scende sotto i 100 euro. Gli effetti sulle bollette

Mai così basso da giugno. Il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam scende sotto quota 100 euro e ritocca i minimi dallo giungo dopo l’accordo europeo sul price cap.

Mercoledì 21 dicembre intorno alle 9 e 30 il prezzo del gas ha toccato quota 97,50 euro a megawattora in flessione dell’8% rispetto alla chiusura del giorno precedente.

Si vedono gli effetti dell’intesa sul tetto al prezzo raggiunta lunedì 19 dicembre a maggioranza qualificata dai dei ministri europei dell’Energia che fissa il limite a 180 euro a megawattora a partire dal 15 febbraio 2023 ed è arrivato ai trader il segnale politico dell’accordo raggiunto dai ministri dell’Energia dell’Ue.

Crolla il prezzo del gas, cosa succederà alle bollette

Per quanto aiuterà a mitigare gli scambi, il price cap dinamico non basterà a far scendere le bollette. Infatti, il tetto al prezzo del gas scatterà quando al Ttf di Amsterdam le quotazioni mensili andranno oltre la soglia di 180 euro a megawattora per tre giorni, con una differenza di almeno 35 euro oltre il prezzo medio del gas naturale liquefatto in un “paniere” di mercati internazionali.

Insomma, i consumatori (aziende e famiglie) difficilmente vedranno subito in bolletta l’impatto del tetto. Tanto più che dopo un autunno relativamente mite, ora si entra nell’inverno con temperature più rigide e dunque ci sarà un aumento della domanda di gas. Tuttavia il cap è stato pensato per evitare che si creino di nuovo situazioni come quelle della scorsa estate con il metano schizzato a oltre 300 euro a megawattora mentre i Paesi Ue stavano riempiendo gli stoccaggi. La misura adottata (con le numerose salvaguardie e tutele per non mettere a rischio gli approvvigionamenti dell’Ue), così come il via libera all’aggregazione della domanda di gas e al meccanismo di acquisti in comune attraverso la piattaforma dell’Ue vanno visti in prospettiva, per affrontare attrezzati il prossimo inverno.