Amazon Prime Day: termometro per l'economia e banco di prova per l'e-commerce

Amazon Prime Day: la festa dello shopping globale e le strategie del colosso degli e-commerce

Oggi, milioni di consumatori in tutto il mondo si preparano per l’Amazon Prime Day, uno degli eventi di shopping più attesi dell’anno. Ma cosa rende questo giorno così speciale e perché è così cruciale per Amazon? Scopriamolo insieme.

L’Amazon Prime Day è un evento annuale dedicato esclusivamente ai membri di Amazon Prime, che offre una vasta gamma di offerte e sconti su prodotti di ogni tipo, dall’elettronica alla moda, dalla casa alla cucina. Introdotto per la prima volta nel 2015 per celebrare il 20° anniversario di Amazon, questo giorno di promozioni è cresciuto fino a diventare una delle date più importanti per l’e-commerce globale. Inizialmente concepito per stimolare le vendite e aumentare il numero di abbonamenti ad Amazon Prime, il Prime Day è oggi un evento che coinvolge milioni di utenti e rappresenta una pietra miliare nelle strategie di marketing e vendita di Amazon.

Per Amazon, il Prime Day è molto più di una semplice giornata di sconti. È un’opportunità strategica per raggiungere diversi obiettivi aziendali chiave. In primo luogo, l’evento serve a incrementare il numero di abbonamenti ad Amazon Prime, che offre non solo spedizioni gratuite ma anche accesso a Prime Video, Prime Music e altri servizi esclusivi. Attualmente, i ricavi da abbonamento si aggirano a circa il 7,5% del giro d’affari di Amazon, pari a circa 10,722 milioni di dollari nel Q1 2024. Nel primo trimestre 2016 il dato era pari a “soli” 1,300 milioni, evidenziando una crescita rilevante con un CAGR in 8 anni di circa il 30%.