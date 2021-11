Iliad, oltre otto milioni di clienti in Italia. Niel ora all'attacco sul fisso

Per Iliad in Italia quota di oltre il 10% del mercato mobile: è il quarto operatore

Continua a crescere la compagnia telefonica francese low cost Iliad, con il fatturato dei nove mesi che, a livello europeo, ha pressoché pareggiato quello dei 12 mesi dello scorso anno. Guardando soltanto all’Italia, il gruppo transalpino arrivato nel nostro Paese cinque anni fa, ha una quota di oltre il 10% del mercato mobile ed è stabilmente il quarto operatore dopo i giganti Tim, Vodafone e WindTre.

Qual è il segreto del successo di questa compagnia di telecomunicazioni? A un’analisi superficiale si potrebbe rispondere che è semplicemente una questione di prezzo. In realtà si tratta di qualcosa di filsoficamente più complesso: esattamente come Eaasyjet e Ryanair che hanno “scardinato” il meccanismo delle compagnie aeree rendendo il trasporto su ala una commodity e non più un lusso per pochi (almeno, prima del Covid) allo stesso modo Iliad ha fatto da livellatore, verso il baso delle tariffe della telefonia mobile.

Le leve concorrenziali di Iliad

L’ha fatto sapendo che in un mercato così competitivo, la leva del prezzo poteva essere quella che avrebbe fatto pendere rapidamente l’ago della bilancia, ma che il servizio avrebbe poi necessariamente dovuto evolversi. Secondo Sostariffe.it, per esempio, a settembre 2021 la tariffa mobile media prevede 2.720 minuti, 1.825 SMS e 71,64 GB al mese. Rispetto ai dati dello scorso anno, risalta in particolare la crescita dei Giga disponibili che incrementano del +38.9%.

Per l’attivazione dell’offerta media descritta in precedenza serviranno 10,43 euro al mese. Il dato in questione rappresenta un calo del -4.1% rispetto a quanto rivelato lo scorso anno. Di conseguenza, scegliere oggi un’offerta di telefonia mobile consente di accedere a condizioni più vantaggiose, sia dal punto di vista economico che per quanto riguarda i bonus inclusi.

(Segue...)