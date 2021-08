Illumia, Cerved conferma il rating del gruppo Tremagi

Per il 5 anno consecutivo, Cerved Rating Agency ha confermato per il Gruppo Tremagi il rating pubblico B1.1, che equivale a BBB+/BBB per S&P e Fitch e Baa1/Baa2 per Moody's. Il risultato, informa una nota, lo colloca tra i piu' affidabili operatori del settore, grazie alla capacita' del Gruppo di affrontare le sfide e le tante incertezze del settore e a cui si sono sommate nel corso del 2020 le circostanze eccezionali dovute alla pandemia Covid-19 che hanno stravolto le previsioni di mercato. Il Gruppo Tremagi, holding che controlla le azioni di Illumia, ha dato prova di consistente stabilita' economico-finanziaria, confermando l'investment grade di Cerved Rating Agency. I principali dati del bilancio consolidato 2020, redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), registrano un consolidamento della marginalita' nonostante l'impatto Covid-19.