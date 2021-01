Ex Ilva, rumor: Conte punta su Cao. Sarà presidente di Am InvestCo Italia

Per il rilancio di Ilva, nella formula pubblico-privata della partnership fra Invitalia e ArcelorMittal, l'agenzia di promozione con l'avallo del governo pensa di spendere un pezzo da novanta del mondo industriale. Nella nuova Am InvestCo Italia spa, che dopo l'ok dell'Antitrust europeo (entro il 5 febbraio) verrà ricapitalizzata da Invitalia con 400 milioni e una nuova governance, la presidenza, appannaggio del socio pubblico, dovrebbe essere attribuita a Stefano Cao, dal 30 aprile 2015 amministratore delegato di Saipem, carica che dovrebbe mantenere.

Il manager-ingegnere meccanico, scrive Il Messaggero, dovrebbe affiancare l'amministratore delegato Lucia Morselli, confermata al timone da Arcelor. Salvo colpi di scena, quindi il duo Cao-Morselli guiderà nei prossimi anni la fase nuova, diventando una garanzia di rilancio del comparto dell'acciaio che deve affrontare una profonda trasformazione.

Cao ha un curriculum di tutto rispetto con un expertise specifico in campo energetico. Cresciuto in Saipem che e' stato il suo primo impiego, nel 2000 lascia la societa' specializzata nella prestazione di servizi per il settore petrolifero per assumere nel gruppo Eni l'incarico di direttore generale divisione exploration & production.

All'epoca il Cane a sei zampe era guidato da Vittorio Mincato. Dopo una parentesi in Sintonia dei Benetton e successivamente presidente di Spig spa torna in Saipem assumendone la guida. Secondo Invitalia, con queste esperienze rappresenta la figura giusta per affrontare una sfida cosi' impegnativa a fianco della Morselli, coadiuvando un processo di rilancio che è piu' una scommessa.

Nel nuovo piano al 2025 e' disegnato un percorso che potrebbe essere a ostacoli, visto che il ripristino di Afo5 viene rinviato di un anno al 2024 cosi' come slitta almeno al primo trimestre sempre del 2024 il decollo di Eaf, cioè del forno elettrico. I sindacati cui il progetto è stato presentato sono molto preoccupati.