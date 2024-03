Immobili, da Milano alla Sardegna: gli affari da urlo dell'ex ministro Grilli

A fine 2018 Grilli costituì la sua prima e unica società in Italia, denominata Min Immobiliare di cui è socio paritetico con l’avvocato Giacomo Nurra

Si fa molti parlare in questi giorni dell’influenza esercitata su Palazzo Chigi da Vittorio Grilli, presidente del corporate e investment banking per l’area euromediterranea della banca american Jp Morgan. Pochi sanno però che il banchiere, milanese, classe 1957, dispone nel nostro Paese anche di alcune consistenti proprietà immobiliari come si evince da una visura catastale aggiornata.

A Milano in via Santa Cecilia, infatti, è proprietario dei due terzi di una “abitazione di tipo signorile” con 16 stanze e annesso magazzino: il restante terzo è nelle mani della moglie Alessia Ferruccio. Sempre a Milano, poi, Grilli è proprietario di un immobile di 8 stanze in via Manara con garage e nella stessa via di una porzione di altri due immobili con magazzino. Il banchiere a Roma ha per intero la proprietà di una “abitazione di tipo signorile” in via di san Valentino ai Parioli strutturata in 14 stanze e la metà di un altro immobile in via Scarpellini, la cui altra metà è della consorte.

Infine Grilli in Sardegna ha l’usufrutto su una villa di 10 stanze a Costa Corallina (Olbia) con annesso garage. A fine 2018 Grilli costituì la sua prima e unica società in Italia, denominata Min Immobiliare di cui è socio paritetico con l’avvocato Giacomo Nurra e che ha per oggetto la compravendita immobiliare nonché gli affitti e le ristrutturazioni. Amministrare unico della Min Imobiliare (che non ha mai depositato un bilancio) è Maria Stefania Biondo Dalla Casapiccola, un’avvenente signora che di mestiere fa l’arredatrice e al progettista e che s’è occupata di appartamenti importanti della capitale col marchio del suo atelier, Ubiquo Design. La signora ha costituito la Bdc Interior Design con sede in Lungotevere Flaminio a Roma, società che si occupa, fra l’altro, di allestimenti architettonici e scenografici, arredamento, design e styling.