Immobiliare, assalto Fifth Avenue: Chanel e Lvmh vogliono lo stesso edificio

Passione Fifth Avenue: Chanel e Lvmh in trattativa per lo stesso building

Sembrerebbe che il coinvolgimento dei principali marchi del lusso nel mercato immobiliare della Fifth Avenue non stia diminuendo, specialmente quando si tratta dello stesso edificio. Dopo Prada e Kering, anche LVMH ha destato interesse il mese scorso per la potenziale acquisizione di una proprietà lungo la rinomata arteria dello shopping di New York. Tuttavia, il complesso al numero 745, all'angolo con la 58esima strada, sembra ora essere nel mirino di un altro importante attore francese, Chanel.

Secondo fonti internazionali, la storica casa di moda di proprietà dei fratelli Alain e Gerard Wertheimer sarebbe attualmente in trattativa per ottenere la stessa proprietà, attualmente sede di un negozio per uomo di Bergdorf Goodman ai primi tre piani. Già lo scorso febbraio era stato rivelato che l'offerta del principale gruppo nel settore del lusso si era unita a quella di altri potenziali acquirenti. Se fosse Chanel ad aggiudicarsi l'immobile, sarebbe il secondo investimento del marchio sulla Quinta Strada in pochi mesi, dopo l'apertura lo scorso dicembre del suo primo flagship store statunitense dedicato esclusivamente a orologi e gioielli di alta gamma.

Negli scorsi mesi, è stato invece il Gruppo Prada a concludere un importante affare sulla Quinta Strada, acquistando l'edificio che ospita il suo storico negozio principale newyorkese per una cifra di 425 milioni di dollari (circa 391 milioni di euro al tasso di cambio attuale). A questo è seguita l'operazione di Kering, che ha aggiunto al suo portfolio un edificio situato al 715-717 comprendente spazi commerciali di lusso su più livelli, per un totale di circa 115.000 metri quadrati.

È evidente che i grandi nomi del lusso sono sempre più interessati a diversificare i loro investimenti, entrando anche nel mercato immobiliare e puntando in particolare su posizioni strategiche per lo shopping di alto livello. Tra le motivazioni dietro queste acquisizioni vi è certamente la considerevole spesa sostenuta dai marchi per gli affitti dei loro negozi nelle principali strade dello shopping. La Quinta Strada, in particolare, vanta i canoni d'affitto più elevati al mondo, con un prezzo medio di oltre 20.000 euro al metro quadrato all'anno.

Tra le recenti operazioni immobiliari, spicca sicuramente quella del gruppo guidato da François-Henri Pinault, che ha recentemente acquistato da Blackstone Property Partners Europe l'immobile in via Montenapoleone 8 per circa 1,3 miliardi di euro. Questo investimento rappresenta attualmente la più grande transazione singola di un unico asset mai avvenuta in Italia, considerando il forte aumento dei canoni d'affitto nella famosa strada milanese, che hanno raggiunto i 18.000 euro al metro quadrato negli ultimi 12 mesi.