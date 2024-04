Immobiliare, case di lusso fino a 50 euro mila al giorno: boom di prenotazioni

Boom di richieste di case di lusso in vacanza (+20%)

Nei primi tre mesi dell'anno, la domanda di case vacanza destinate a un pubblico di alto livello è aumentata del 20% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo aumento è stato supportato non solo dai soliti turisti americani e nordici, ma anche da quelli asiatici, come coreani, indiani e cinesi, che hanno preso il posto dei flussi turistici russi bloccati a causa della guerra.

Secondo un'analisi condotta da Halldis, i viaggiatori di lusso sono disposti a spendere il 10% in più rispetto all'anno scorso, raggiungendo cifre superiori ai 2.000 euro al giorno. Tuttavia, prenotano con maggiore attenzione, in anticipo e con esigenze specifiche.

"Nel primo trimestre del 2024, il periodo medio di prenotazione è stato di 136 giorni, rispetto ai 121 giorni dei mesi equivalenti del 2023", si legge nel report, come riporta Pambianco Real Estate. Inoltre, la spesa media è aumentata, specialmente nella fascia alta, passando da 1900 a 2025 euro (+9,2%).

"Gli esperti di Halldis avvertono che il prezzo più elevato nel listino settimanale è quello di una villa in Toscana per 18 persone, a 50.000 euro al giorno". Secondo le statistiche di Halldis, il 65% degli ospiti prenota per una settimana, il 20% per più di una settimana e il 15% per meno di sette giorni.

"Attualmente, abbiamo prenotato il 55% delle nostre residenze per il prossimo giugno, il 72% per luglio-agosto e il 33% per settembre", spiegano dal team di Halldis. Nel 2023, le percentuali erano rispettivamente del 40% per giugno, del 72% per luglio-agosto e del 20% per settembre.

“Osserviamo un aumento della domanda di ville di lusso, ma al contempo una maggiore attenzione alla scelta e alla programmazione, il cliente vuole verificare tutto nei dettagli”, afferma, come riporta Pambianco Real Estate, Michele Diamantini, ceo di Halldis.

“Il primo trimestre 2024 registra un 20% di prenotazioni in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, dei quali la metà è stata relativa ai mesi di bassa e media stagione (marzo-maggio). I viaggiatori del lusso tendono a sfruttare i mesi fuori della stagione alta a prezzi più bassi, approfittando anche delle temperature che in primavera o di primo autunno si avvicinano a quelle dei mesi estivi. Rileviamo anche una domanda di disporre del soggiorno minimo flessibile, non più il tradizionale sabato-sabato, e di tenere libere la giornata di arrivo e partenza. Per il 2025 stiamo registrando prenotazioni in particolare per i viaggi fuori stagione, settembre e maggio, e anche richieste per matrimoni”.