Immobiliare, da Triburtina a Niguarda: ecco i quartieri più richiesti dagli under 36

Immobiliare, i quartieri più richiesti

In base alle analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, la percentuale di under 36 che ha comprato casa tramite le nostre agenzie è stata del 28,8% in diminuzione rispetto al 31,2% di un anno fa. È comunque una percentuale significativa di acquirenti che si è scontrata con un accesso al credito più difficile. Infatti, spesso sono le famiglie a dare un aiuto economico oppure cercano una casa spostandosi nell’hinterland delle grandi città o in capoluoghi di provincia o comuni più accessibili.