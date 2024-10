Impact Marketing Award: a Padova premiate le aziende che generano impatti positivi su comunità e ambiente

Si è concluso con grande successo l'Impact Marketing Award, tenutosi all'interno di Impact, il punto d'incontro tra innovazione e business che ha visto partecipare manager e leader aziendali visionari, uniti dall'obiettivo di generare un impatto positivo sulla comunità e sull'ambiente. L'evento, organizzato da Gabriele Carboni, co-fondatore di Weevo, in collaborazione con NWG Energia, ha celebrato le eccellenze del marketing sostenibile e responsabile. Gabriele Carboni, definito da Philip Kotler come "La Stella Polare del Marketing a Impatto", ha aperto la giornata sottolineando l'importanza di coniugare business e sostenibilità. Ha inoltre presentato il concetto di Impact Marketing, sviluppato insieme a Kotler, che si propone di plasmare il futuro del marketing per i prossimi 100 anni.

Lo scopo dell'evento – giunto alla sua seconda edizione – è stato quello di valorizzare le imprese più brillanti e virtuose, in grado di generare un impatto positivo in relazione con la comunità e l’ambiente. Questo rispecchia la visione dell'Impact Marketing, che mira a creare un cambiamento positivo nel modo in cui le aziende operano e interagiscono con il loro contesto sociale e ambientale. Durante la cerimonia, Marco Fontana, direttore marketing di NWG Energia, ha premiato insieme a Gabriele Carboni di Weevo le aziende che si sono distinte per i loro progetti di marketing con impatti sociali e ambientali significativi.

Impact Marketing Award: chi figura tra i premiati

• Gianfranco Pizzuto – CEO di Automobili Estrema

• Stefania Pertusi – Vice President Global Product and Portfolio Management di Tetra Pak

• Stefano Taboga – Chief Marketing Officer di Cigierre

• Marco Ruffa – Marketing & Digital Transformation Director di Pinko

• Andrea Farinetti – Rappresentante di Fontanafredda

• Gianni Meneghetti – General Manager di Meneghetti Spa (Fulgor Milano)

• Vincenzo Sessa – Business Intelligence Manager di L'Oréal Italia

• Roberto Scoleri – Direttore Generale di Greenvision

Le aziende premiate hanno ricevuto il prestigioso Premio Farfalla Blu, un riconoscimento co- sponsorizzato da NWG Energia e Weevo, assegnato a chi ha saputo integrare con successo sostenibilità e impatto sociale nei propri progetti di marketing. Un premio speciale per le PMI è stato anche consegnato a Manuel Tricomi, titolare di Risarcire.it. Il comitato tecnico, composto da esperti del settore, ha selezionato i vincitori valutando l'impatto positivo delle loro iniziative. Tra i membri del comitato tecnico:

• Gabriele Carboni – Cofondatore di Weevo e uno dei 5 maggiori influencer italiani nel

marketing secondo Digitalic

• Massimo Casullo – Presidente di NWG Energia

• Carlo Canciani – Professore alla LIUC

• Fabio Graziosi – Consulente strategico

• Domenico Casaleno – Consulente strategico

• Lucy Carletti – Coach di carriera

• Amina Piciotti – Pubbliche Relazioni

Fontana: "Impatto positivo su comunità e ambiente: un imperativo strategico per il futuro del business"

L'evento ha goduto della collaborazione di importanti media partner come Il Mattino di Padova e Il Giornale delle PMI, che hanno seguito e raccontato l’evento, sottolineando l'importanza del marketing sostenibile per il futuro del business in Italia. Nel corso del suo intervento, Marco Fontana ha ribadito il ruolo cruciale che le aziende devono giocare nel promuovere pratiche sostenibili: "Il futuro delle aziende non si misura più solo in termini di profitto. Oggi più che mai, la sostenibilità e la responsabilità sociale rappresentano valori imprescindibili. Il nostro obiettivo come NWG Energia è diffondere una cultura d’impresa che favorisca la transizione energetica, ispirando altre realtà a fare lo stesso," ha dichiarato Fontana che ha poi concluso: "Il successo delle aziende presenti, rappresentate dagli ospiti che hanno illustrato progetti innovativi, dimostra che il percorso verso un impatto positivo su comunità e ambiente non solo è possibile, ma rappresenta ormai un imperativo strategico per il futuro del business globale."

Carboni: "Un'impresa illuminata è una forza per il bene comune"

Nel suo discorso inziale, Gabriele Carboni ha sottolineato: "Un'impresa illuminata è una forza per il bene comune, capace di guidare il cambiamento verso un impatto positivo su comunità, ambiente e futuro. Solo con responsabilità e visione possiamo dare forma a un mondo migliore, dove il successo aziendale si intreccia con il benessere collettivo."