Imprese femminili, in Italia sono 1 su 5. Boom impieghi rosa nell'immobiliare

Imprese femminili, il sondaggio di ProntoPro su oltre lavoratrici

ProntoPro, marketplace di riferimento che mette in contatto domanda e offerta di servizi professionali, ha condotto un’indagine sullo stato di salute dell’imprenditoria femminile in Italia, misurando in un sondaggio l’efficacia percepita delle manovre messe in atto dal governo a supporto della categoria, anche a seguito della pandemia da COVID-19.

Il sondaggio è stato eseguito su un campione eterogeneo per categorie di servizi, di circa 500 lavoratrici autonome e titolari di piccole e microimprese su tutto il territorio italiano, in un’età compresa tra i 20 e i 70 anni, considerando sia chi lavora part-time che full-time. Il 76% del campione è titolare di un’impresa individuale, il 17% lavora in imprese composte da 2 a 5 persone, il 5% in aziende con più di 10 persone, il 2% da 6 a 10 persone. Una donna su 5 lavora oltre 40 ore la settimana, il 25% dedica al lavoro tra le 30 e le 40 ore settimanali e il 26% tra le 15 e le 30 ore.

Secondo lo spaccato che emerge dal sondaggio, il 39% delle partecipanti lavora per consulenza e servizi professionali (39%) nel campo dell’architettura, dell’edilizia, dei servizi notarili e contabili. Seguono le consulenti per il benessere e la cura della persona in veste di psicologhe o nutrizioniste, ma anche esperte in makeup (19%) e le organizzatrici di eventi, un settore che comprende pasticcere, wedding planner, ma anche fotografe e videomaker (14%).

Altro settore particolarmente nutrito è quello delle insegnanti che offrono lezioni di lingue straniere, ripetizioni scolastiche o corsi per qualsiasi tipo di passione, dal canto alla cucina (13%). I servizi per la casa vedono impegnate l’8% delle professioniste nel ruolo di collaboratrici domestiche, ma anche interior designer e decoratrici pittoriche, ultima e folta categoria quella di chi offre servizi per gli animali (6%).

Il 57% delle intervistate è laureata, il 42% fa parte della generazione x, quella che va dai 43 ai 57 anni, seguita da un 40% di millennial (27-42 anni), mentre il 13% ha dai 58 ai 70 anni. Solo il 4% ha meno di 27 anni. Il sondaggio mette in evidenza alcuni dati rilevanti soprattutto sulla conoscenza degli incentivi stataliche sono stati messi a disposizione negli ultimi tempi, specie dopo la pandemia da COVID-19.