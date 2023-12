In Toscana c'è il più alto numero di hotel cinque stelle in Italia

La Toscana presenta 160 hotel a cinque stelle contro una media nazionale di 61. Il valore immobiliare a camera arriva oltre 1 milione di euro

Da una ricerca realizzata da World Capital Group per la prima edizione di Hpi – Hospitality Project Investment, tenutasi all’interno della Bto 2023 di Firenze e riportata da pambianconews.com, è emerso che la Toscana con 160 alberghi a 5 stelle è la Regione in Italia dove si trova la più alta concentrazione di strutture di lusso. La media nazionale, calcolata dalla società italiana di consulenza e intermediazione immobiliare, è di 61. La Toscana registra anche circa 1.000 alberghi quattro stelle e oltre 2.500 tre stelle.

“La Toscana oggi risulta essere una delle destinazioni con maggiore appeal nel settore immobiliare hospitality: – ha spiegato Marco Clerici, head of research di World Capital Group – a confermarlo è anche il segno positivo del +0,40% per la crescita dei posti letto anno su anno, che nel 2022 risultano essere 160.390. Segno di grande importanza soprattutto perché è in controtendenza dentro a uno scenario alberghiero e turistico nel quale spesso assistiamo a cambi di gestione o valorizzazioni degli asset, piuttosto che a creazioni di nuove camere”.

Per quanto riguarda solo Firenze, la stima dei valori immobiliari a camera per le strutture a cinque stalle varia da 450mila a 1.050.000 euro. Sommando anche gli hotel quattro e tre stelle si arriva a una cifra totale di 5,7 miliardi di euro. Facendo un paragone con la Versilia, i valori immobiliari a camera delle strutture di lusso va da 100mila a 300mila euro. Il totale, considerando anche quattro e tre stelle, è di 1,6 miliardi di euro.

L'8% delle strutture ricettive si trova in Toscana. Nel 2022 lo stock immobiliare nazionale per l'hospality era di circa 449.300 strutture, 13.992.722 letti e 2.128.764 camere. "Nel mercato immobiliare turistico internazionale – conclude Clerici – c’è un interesse sempre maggiore verso la destinazione Italia. Per il futuro il suggerimento è allora quello di proporre con più intraprendenza agli investitori nazionali ed esteri le opportunità immobiliari che il territorio italiano è in grado di proporre, non solo nelle destinazioni più conosciute, come la Toscana e Firenze, ma anche in quelle ancora inesplorate".