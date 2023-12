Fondo arabo Pif entra nei 5 stelle. L'accordo da 1,2 mld con hotel Rocco Forte

Ragazza in hotel

Pif, ecco quanto vale il 49% di hotel Rocco Forte. La mossa del fondo sovrano arabo

Grandi movimenti nel ricco business degli hotel a 5 stelle, il fondo saudita Pif entra in Rocco Forte Hotel, un'operazione da 1,2 miliardi. Public Investment Fund, il fondo sovrano arabo, rileverà infatti - si legge su Il Sole 24 Ore - il 49% della società di hotel di lusso da un ramo della famiglia Forte, che da tempo stava cercando di valorizzare la sua partecipazione. In una nota della società alberghiera si specifica che I fondatori Rocco Forte e sua sorella Olga Polizzi rimarranno rispettivamente presidente esecutivo e vicepresidente. Secondo il Financial Times L’acquisto da parte del PIF di una partecipazione del 49% nel gruppo alberghiero ha un valore di circa 1,2 miliardi di sterline. L'accordo prevede la vendita dell'intera partecipazione da parte dell'entità italiana Cdpe Investimenti (CDPEI) che fa capo a Cdp.

Lo annuncia una nota del gruppo alberghiero leader nell'hotellerie di lusso e presente a Roma, Firenze e Palermo. "L’investimento di PIF includerà un elemento di capitale primario che accelererà l’espansione del marchio sia nei mercati globali esistenti che in quelli nuovi, basandosi sul track record di crescita e sviluppo del gruppo che comprende otto nuove proprietà aperte o impegnate negli ultimi anni" sottolinea la nota. Sir Rocco Forte resterà Presidente Esecutivo, insieme a Olga Polizzi, che continuerà a ricoprire il ruolo di Vice Presidente. Anche Charles Forte, Lydia Forte e Irene Forte continueranno a ricoprire ruoli chiave nell'azienda. Sir Rocco Forte, presidente esecutivo di Rocco Forte Hotels, ha dichiarato: “PIF è un partner eccellente per noi in futuro. Nel corso delle trattative abbiamo instaurato un ottimo rapporto. Condividono la stessa visione del marchio e della strategia futura del gruppo con la stessa ambizione di avere una visione a lungo termine".