Generale Vannacci, nuovo incarico. Lui ad Affari: "La politica? Non esclusa"

"Per il momento faccio il mio lavoro di militare con passione, dedizione e impegno, come ho sempre fatto nella mia vita"

A questo punto è escluso un suo futuro in politica? "No, non ho mai detto una cosa del genere. Quando e se cambierò idea lo farò sapere. Ma non c'è solo la politica, ci sono anche lo sport, l'imprenditoria, le relazioni internazionali. Potrei anche prendere una barca a vela e girare i Caraibi. Per il momento faccio il mio lavoro di militare con passione, dedizione e impegno, come ho sempre fatto nella mia vita". Lo afferma ad Affaritaliani.it il generale dell'esercito Roberto Vannacci, che da domani sarà trasferito a Roma e nella capitale assumerà l'incarico di capo di stato maggiore del comando delle forze operative terrestri del comando operativo dell’esercito.

A dare la notizia è il sito La Gazzetta di Lucca, città dove vive il militare finito quest'estate alla ribalta delle cronache e delle polemiche per quanto scritto nel suo libro Il mondo al contrario. Proprio in seguito all'uscita del volume Vannacci ha dovuto lasciare il suo incarico al comando dell'Istituto geografico militare. Il generale assumerà il nuovo ruolo dopo un lungo periodo di affiancamento, spiegano all'Adnkronos fonti della Difesa che chiariscono come non si tratti di una promozione ma solo di un incarico adeguato al suo ruolo e non avrà nessuna relazione di comando.

“Complimenti e buon lavoro al generale Vannacci, leale e coraggioso servitore dell’Italia e degli italiani”. Così Matteo Salvini dopo la nomina del generale a Capo di Stato maggiore delle forze operative terrestri.

Per Riccardo Magi, segretario di + Europa, la nuova nomina di Vannacci “è indegna. Probabilmente è stato premiato per le sue fatiche letterarie ma e' la conferma che con questo governo la xenofobia, l'omofobia e le farneticazioni complottiste sono meriti e non demeriti. Invece di destituire un militare che con le sue parole tradisce i valori della costituzione su cui ha giurato, viene confermato ai massimi vertici dell'Esercito".