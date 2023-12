Ue, "Ppe mai con gli amici della Lega". Su Affari la risposta di FI a Salvini

"Il segretario del Ppe Manfred Weber e per quanto ci riguarda Antonio Tajani sono stati molto chiari nell'affermare che mai potrà esserci un'alleanza con alcune forze politiche di Identità e Democrazia"

"Prima di costruire le alleanze e le maggioranze bisogna aspettare il voto del 9 giugno 2024 e i numeri del nuovo Parlamento europeo. Sarà una campagna elettorale molto identitaria". Fulvio Martusciello, capo-delegazione di Forza Italia all'EuroParlamento commenta con Affaritaliani.it le parole di oggi a Firenze di Matteo Salvini, che ha affermato, rivolgendosi agli alleati, che sarebbe un errore per il Centrodestra che governo in Italia dividersi in Europa.

Alla domanda se Forza Italia e il Partito Popolare Europeo, siano disponibili a un'alleanza, oltre che con i Conservatori e Riformisti di Fratelli d'Italia, anche con Identità e Democrazia del quale fa parte la Lega, Martusciello risponde in modo chiaro: "Il segretario del Ppe Manfred Weber e per quanto ci riguarda Antonio Tajani sono stati molto chiari nell'affermare che mai potrà esserci un'alleanza con alcune forze politiche di Identità e Democrazia, e non si riferiscono alla Lega. Questa è la linea del Ppe e di Forza Italia, più volte ribadita".

Salvini sapeva perfettamente la posizione del Ppe e di Forza Italia e questa uscita di oggi a Firenze serve per lanciare una campagna elettorale per le Europee, pur senza mettere a rischio il governo Meloni, che metta in difficoltà sia il partito fondato da Silvio Berlusconi sia Fratelli d'Italia, che sta trattando con Ursula von der Leyen per entrare in maggioranza nella prossima Commissione europea e che non ha mai parlato di alleanze con Afd, i francesi di Le Pen e gli olandesi di Wilders (alleati della Lega in Identità e Democrazia).