In vendita la vecchia auto degli Agnelli, costa meno di un'elettrica cinese

In vendita la vecchia auto degli Agnelli, ecco quanto costa e dove comprarla

Buone notizie per tutti coloro alla ricerca di un'auto usata italiana che spicchi per storia e unicità. Sulla piattaforma di compravendita AutoScout è presente un modello davvero speciale: un'Alfa Romeo 156 del 1998 che un tempo apparteneva a Umberto Agnelli, esponente di una delle famiglie più influenti d'Italia.

Umberto Agnelli, noto per il suo ruolo di rilievo nella gestione della FIAT e nel panorama imprenditoriale italiano, fu anche senatore della Repubblica negli anni settanta. Oltre a questo, ebbe un impatto significativo sulla Juventus, ricoprendo la carica di presidente onorario negli anni '90, periodo durante il quale la squadra collezionò numerosi trofei, tra cui una Champions League e una Coppa Intercontinentale.

Tornando all'Alfa Romeo, l’automobile è offerta a Vercelli per un prezzo trattabile di 29.000 euro, con soli 76.000 chilometri all'attivo. Questa berlina si distingue per il motore benzina Busso da 190 CV, cambio manuale, sedili riscaldati, interni in pelle, e radiotelefono. Si tratta dell'unica Alfa Romeo 156 con motore Busso appartenuta agli Agnelli, rendendola un pezzo unico nel suo genere.

Esteticamente, l'auto presenta dettagli neri e blu lungo le fiancate, un tratto distintivo delle auto personali della famiglia Agnelli. Con il suo chilometraggio basso e le condizioni pressoché perfette, questa Alfa Romeo 156 appare quasi come nuova, portando con sé un ricco retaggio storico e una notevole esclusività.