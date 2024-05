Inail, la mappa degli immobili in vendita all’asta tra il 20 e il 31 maggio

Tra il 20 e il 31 maggio, il Notariato gestirà la vendita all’asta di proprietà dell’Inail. Il sito di Idealista ha preparato una mappa con i lotti più interessanti a uso residenziale e commerciale. Ecco le info utili per presentare un'offerta per le aste immobiliari in programma questo mese.

"Tra le proprietà presenti nell’elenco degli immobili messi all’asta, figurano diversi appartamenti. Si tratta di proprietà di diverse metrature e con differenti basi d’asta sparse in molte zone dello Stivale. Nella lista completa, pubblicata sul sito del Notariato, sono presenti anche negozi e uffici pubblici, oltre a un ospedale. Tra gli annunci potrebbe nascondersi l’occasione giusta per tutte le tasche", riporta Idealista.it. "Come si legge nel bando, l’asta principale senza incanto consiste nella presentazione di offerte segrete, cartacee, digitali o cartacee digitalizzate, innanzi al Notaio Banditore o al Notaio Periferico, di importo almeno pari al prezzo base d’Asta Principale indicato nell’Elenco Lotti. Si provvederà all’aggiudicazione del Lotto a favore del soggetto che avrà presentato la valida offerta di valore più elevato, non eguagliata da altra valida offerta"

"Gli immobili in questione saranno venduti tramite la Rete Aste Notarili (RAN), il sistema informatico realizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato per la gestione delle aste telematiche" , sottolinea il sito di Idealista. "Attraverso il collegamento dagli studi notarili su tutto il territorio italiano, infatti, è possibile per gli interessati partecipare alle aste via web, potendo effettuare i rilanci anche a centinaia di km dall’immobile, abbattendo le barriere territoriali con la garanzia e sicurezza del notaio"