Incidenti aerei in Usa: dal motore in fiamme al portellone aperto

Incidenti aerei nei cieli statunitensi

Una settimana alquanto turbolenta nei cieli statunitensi, terreno diuna serie di incidenti, che pur suscitando non poca preoccupazione riguardo alla sicurezza aerea, non ha provocato nessuna vittima o ferito. Tra gli episodi più significativi, è l'incidente riguardante un Boeing 737-900 di Alaska Airlines che ha effettuato un atterraggio a Portland, Oregon, con il portellone del compartimento cargo parzialmente aperto. L'incidente ha potenzialmente messo a rischio gli animali trasportati a bordo. I piloti non si sarebbero accorti del problema perché "la strumentazione di bordo non segnalava alcuna anomalia."

A seguire, un volo di United Airlines proveniente da Houston e con 167 passeggeri a bordo è stato costretto a fare ritorno dopo che il motore sinistro è andato fuori uso, andando a fuoco. Nonostante ciò il velivolo è riuscito a rientrare in sicurezza.

L'incidente più "assurdo" ha coinvolto un Boeing 777 di United Airlines decollato da San Francisco: durante il volo una delle ruote del velivolo si è staccata poco dopo il decollo, cadendo a terra e distruggendo almeno un veicolo parcheggiato. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze per le persone coinvolte. Il velivolo è stato poi fatto atterrare a Los Angeles.

Un'altra situazione critica è stata quella di un Boeing 737 Max di United Airlines che è finito fuori pista all'aeroporto di Houston, lo stesso luogo dell'incidente del motore in fiamme. Il velivolo si è infilato nel terreno fangoso a causa della pioggia battente, dopo un atterraggio apparentemente normale. Si presume che l'eccessiva velocità durante la virata per avvicinarsi al terminal abbia causato lo scivolamento.

Sempre nello stesso giorno, un altro aereo di United Airlines, un Airbus A320 decollato da San Francisco e diretto a Città del Messico, ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Los Angeles a causa di un guasto al sistema idraulico. Anche in questo caso, i passeggeri sono stati fatti sbarcare senza incidenti.

Nonostante i frequenti "problemini", il viaggio aereo rimane uno dei mezzi di trasporto più sicuri, infatti la IATA (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo), sarebbe necessario volare ogni giorno per oltre 100.000 anni prima di rischiare di morire in un incidente aereo. In effetti, il 2023 è stato l'anno con il minor numero di incidenti nella storia dell'aviazione commerciale.