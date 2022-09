Inflazione, in Italia è "tsunami": ad agosto corre all'8,4%, boom alimentari

Inflazione, corre l'inflazione anche nell'Eurozona che tocca quota 9,1%

Uno tsunami inflazionistico travolge l’Italia e l’Eurozona: nel mese di agosto il rialzo dei prezzi non arresta la sua corsa e, secondo i dati Istat ed Eurostat, vengono confermate le stime preliminari, rilevando un picco dei prezzi al consumo per il nostro Paese, in rialzo dell’8,4%, al top dal 1985. Ma anche per l’Eurozona è record: il valore è dell'9,1%. A spingere il rialzo i prezzi sono oltre ai beni energetici, soprattutto quelli alimentari. In particolare, in Italia i prezzi al consum o hanno registrato un aumento dello 0,8% su base mensile e dell'8,4% su base annua, dal +7,9% del mese precedente.

L'inflazione acquisita per il 2022 e' pari a +7,0% per l'indice generale e a +3,5% per la componente di fondo. L'Istat spiega che sono l'energia elettrica e Il gas mercato libero che producono l'accelerazione dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (in parte mitigata dal rallentamento di quelli dei carburanti) e che, insieme con gli alimentari lavorati e i beni durevoli, spingono l'inflazione a un livello (+8,4%) che non si registrava da dicembre 1985 (quando fu pari a +8,8%).

Accelerano, così, l'inflazione al netto degli energetici e degli alimentari freschi (+4,4%; non era cosi' da maggio 1996 quando fu +4,7%), quella al netto dei soli beni energetici (+5,0%; non era cosi' da febbraio 1996 quando fu +5,1%) e i prezzi del cosiddetto "carrello della spesa" (+9,6%; un aumento che non si osservava da giugno 1984, quando fu +9,7%).

In Eurozona, secondo l'Eurostat, il tasso di inflazione annuo e' stato del 9,1% ad agosto, rispetto all'8,9% di luglio e anche qui viene confermata la stima flash. Un anno prima, IL tasso era del 3%. L'inflazione annuale dell'Unione europea e' stata del 10,1% nell'agosto 2022, rispetto al 9,8% di luglio. Un anno prima, Il tasso era del 3,2%.

I tassi annuali piu' bassi sono stati registrati in Francia (6,6%), Malta (7,0%) e Finlandia (7,9%). I tassi annuali piu' elevati sono stati registrati in Estonia (25,2%), Lettonia (21,4%) e Lituania (21,1%). Rispetto a luglio, l'inflazione annuale e' diminuita in dodici Stati membri ed e' aumentata in quindici. Ad agosto, IL contributo piu' elevato al tasso di inflazione annuale dell'eurozona e' venuto dall'energia (+3,95 punti percentuali, pp), seguita da cibo, alcol e tabacco (+2,25 pp), servizi (+1,62 pp) e beni industriali non energetici (+1,33 pp).