Inps e Inail, ok del Parlamento alle nomine: Fava e D'Ascenzo presidenti

Il Parlamento approva la nomina dei presidenti Inps e Inail

Via libera definitivo alle nomine dei nuovi presidenti di Inail e Inps: i nuovi responsabili dei due organi dello stato a tutela dei lavoratori saranno, rispettivamente, il professor Fabrizio D'Ascenzo e l'avvocato Gabriele Fava. Dopo l'approvazione della commissione di Palazzo Madama, anche Montecitorio ha ratificato la proposta. L'ufficialità delle cariche è stata comunicata dal presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, Walter Rizzetto (Fratelli d'Italia). In una nota ufficiale, il deputato di centrodestra scrive: "Congratulazioni e buon lavoro al professor Fabrizio D'Ascenzo, nuovo Presidente Inail, e all'avvocato Gabriele Fava, nuovo Presidente Inps. Dopo la loro audizione avvenuta ieri, questa mattina in Commissione Lavoro abbiamo votato la loro nomina alla guida dei due Istituti".

Chi sono Fabrizio D'Ascenzo e Gabriele Fava

Fabrizio D'Ascenzo, già nominato alla guida dell'Inail come commissario straordinario lo scorso giugno, vanta una solida carriera accademica. Dal 2017, ha ricoperto il ruolo di preside della Facoltà di Economia dell'Università Sapienza di Roma. In precedenza, ha ricoperto importanti incarichi, tra cui la direzione del Dipartimento di Management, la guida del Centro di ricerca ImpreSapiens e il ruolo di direttore operativo del progetto Campus Mentis.

Gabriele Fava è un avvocato milanese di riconosciuta competenza nel campo giuslavoristico italiano. Fondatore dello Studio Legale Fava & Associati, ha accumulato una significativa esperienza ricoprendo diverse cariche presso società multinazionali ed enti. Tra i suoi incarichi più rilevanti, si segnala la vicepresidenza del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, il ruolo di probiviro per l'Assemblea Privata di Confindustria e la partecipazione come membro della Consulta per la sicurezza stradale e mobilità sostenibile presso il Cnel.