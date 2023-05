Inps e Inail, il governo Meloni pronto al commissariamento

Il governo Meloni pronto al commissariamento di Inps e Inail

Commissariare Inps e Inail. Potrebbe essere questa la prossima mossa del governo. E in attesa di questo nuovo assetto, come scrive Repubblica, verrebbe nominato un commissario, oppure un presidente in pectore. La spartizione politica dovrebbe portare la guida Inps in capo a Fratelli d'Italia e quella dell'Inail resterebbe alla Lega.

Verrebbe quindi confermata l'esistenza di un Consiglio di amministrazione, sia all'Inps che all'Inail, introdotto dal governo M5S-Lega nel decreto 4 del 2019, istitutivo del Reddito di cittadinanza e di Quota 100.

Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico, nominato in quota M5S, scade il 22 maggio, anche se il Consiglio di amministrazione dell'Inps termina il mandato nel 2024. Il presidente dell'Inail Franco Bettoni, nominato in quota Lega, scade invece il 30 luglio 2023.