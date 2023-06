Inps, scontro totale Lega-FdI: spunta il terzo nome oltre a Castro e Fava

Inps, nella corsa tra Castro e Fava spunta un terzo nome





“Tra i due litiganti il terzo gode” recita un antico adagio tornato d’attualità. Nella scelta del successore di Pasquale Tridico all’Inps, infatti, sembrava si fosse arrivati a un testa a testa tra Maurizio Castro e Gabriele Fava. Il primo in quota Lega, il secondo vicino a Fratelli d’Italia. Come Affaritaliani.it aveva anticipato, però, era emersa una certa tensione tra i due partiti alleati di governo. Ed era successo proprio perché nessuno dei due voleva “mollare”, dopo lo scontro sulle nomine delle partecipate e sul nuovo comandante generale della Guardia di Finanza.

Secondo fonti vicine al dossier, dunque, è possibile che a guidare l’ente previdenziale non vadano né Castro né Fava, ma un terzo nome ancora segretissimo. È una partita a scacchi, quella che si sta giocando, che non dovrebbe risolversi nelle prossime ore. Sembra, a quanto risulta ad Affari, che a prendere in mano il pallino delle operazioni sia stata la ministra Marina Calderone. La quale avrebbe in mente un ruolo, un identikit da rispettare e ha già tracciato il ruolo. Facile che sia una descrizione che risponde a un profilo preciso. Quale? Serve pazientare ancora qualche ora.