Integratori, enormi rischi per la salute: ritirati numerosi lotti. Ecco quali

Integratori, ritirati numerosi lotti: ecco quali. Enormi rischi per la salute

Scatta l’allarme. Il Ministero della Salute ha reso noto il richiamo di numerosi lotti di integratori alimentari per un possibile rischio chimico. In particolare, come scrive Forum Agricoltura Sociale, i modelli di richiamo sono cinque e riguardano prodotti di diversi marchi, ma che hanno l'OSA - Operatore del Settore Alimentare in comune, nonché altri elementi simili.

Si parla di rischio chimico ogni qual volta gli operatori ritrovano, o sospettano la presenza di una sostanza non dichiarata sull'etichetta, oppure quando una sostanza è presente in un quantitativo superiore a quello permesso dalle normative italiane ed europee. Tra gli altri motivi per i quali è possibile ritirare un lotto di un prodotto di natura alimentare, citiamo il richiamo per rischio presenza di allergeni, il richiamo per rischio fisico e il richiamo per rischio microbiologico.

In particolare, tutti e cinque i modelli di richiamo riportano la stessa motivazione: la presenza di un alto contenuto di idrossido di potassio nei prodotti commercializzati dall'OSA - Operatore del Settore Alimentare come integratori. L'idrossido di potassio è un composto decisamente nocivo, che viene, di norma, utilizzato come elettrolita nelle batterie alcaline. Questa sostanza è corrosiva, e l'assunzione può essere molto pericolosa per il nostro organismo.

Riportiamo prima tutte le informazioni che i vari modelli di richiamo hanno in comune, poi, le informazioni per le quali differiscono. Il nome o la ragione sociale dell'OSA a nome del quale i prodotti sono commercializzati è: Vivere Alcalino srl, Via Cavour 17, 72018 San Michele Salentino (BR). Il nome del produttore è Natural Research snc, mentre lo stabilimento di produzione è sito nella provincia di Barletta - Andria Trani, ed esattamente a Canosa di Puglia, in via Venezia 5, 76012.

Come scrive Forum Agricoltura Sociale, per i primi quattro richiami, il marchio del prodotto è 'Viverealcalino'. I nomi dei prodotti sono i seguenti: "Alkawater Integratore Alimentare", "Alkawater Original Formula", "Alkawater Plus Ionized Integratore Alimentare" e "Alkawater Plus Integratore Alimentare". Il marchio dei prodotti interessati dal restante richiamo è "Vitya", e il nome del prodotto è "Waterlife integratore".

Il volume di tutte le unità di vendita è di 42 ml, e tutti i lotti ancora in commercio di questi prodotti sono stati ritirati. Il motivo di tutti i richiami, come abbiamo detto, è l'alto contenuto di idrossido di potassio in prodotti commercializzati dall'OSA come integratore. Qualora aveste acquistato questi prodotti, dunque, non consumateli e riportateli al punto vendita.