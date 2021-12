Intel, verso la quotazione in Borsa della guida autonoma di Mobileye

Intel Corp ha annunciato che prevede di quotare l’unità aziendale dedicata alla guida autonoma Mobileye negli Stati Uniti a metà del 2022. Il gigante dei chip Intel prevede di mantenere il team esecutivo di Mobileye e di mantenere una proprietà di maggioranza nell’unità dopo l’offerta pubblica iniziale (Ipo).

Intel non ha intenzione di cedere o scindere la sua proprietà di maggioranza in Mobileye, ha affermato la società in una nota, aggiungendo che continuerà a fornire risorse tecniche alla casa automobilistica.

La partnership continua a produrre forti entrate insieme al flusso di cassa gratuito per Mobileye che consente il finanziamento dello sviluppo del veicolo autonomo, ha dichiarato l’amministratore delegato di Mobileye Amnon Shashua in un comunicato. “Amnon e io abbiamo deciso che un’Ipo offre la migliore opportunità per sfruttare il track record di Mobileye nell’innovazione e sbloccare valore per gli azionisti”, ha affermato il ceo di Intel Pat Gelsinger in una dichiarazione.