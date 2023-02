Intelligenza artificiale, da Amazon a Meta: ecco tutte le nuove frontiere

Intelligenza artificiale, ecco tutti i vantaggi della nuova frontiera digitale. Commento

Gli step evolutivi di questa tecnologia vanno visti da un punto di vista temporale. Partita come Virtual Intelligence, aiutava a comprendere il proprio business analizzandone il passato, per esempio identificando il prodotto best-seller o l’area geografica con la maggior concentrazione di vendite.

Si è poi evoluta in intelligenza artificiale, utilizzando dati passati per suggerire la strategia per il presente (es. come posizionarsi sul mercato per attrarre il maggior numero di clienti). Infine, la sua ultima evoluzione, nostro focus di oggi, è la Generative AI, che, come suggerisce il nome, non è più un sistema di analisi ma invece un vero e proprio strumento autonomo di generazione di prodotti e contenuti (coding, testi, immagini…).