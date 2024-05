Inter passa nelle mani del fondo Usa Oaktree: ecco quanti soldi gestisce

Chi è Oaktree: il fondo Usa quotato alla Borsa di New York

L’Inter passa a Oaktree Capital Management, società americana di gestione patrimoniale. L'ufficialità arriva a seguito del mancato pagamento da parte di Suning del prestito da 380 milioni di euro, inclusi gli interessi, concesso tre anni fa alla holding lussemburghese Grand Tower, di proprietà della famiglia Zhang. Di conseguenza, la famiglia cinese non è più proprietaria dell'Inter, lasciando il controllo a Oaktree. Più precisamente, la gestione del club è ora nelle mani della divisione Opportunies Group del fondo, guidata dall'italiano Renato Meduri, senior vice president.

Ma chi è Oaktree Capital Management? Uno dei principali asset manager globali con oltre 190 miliardi di dollari in gestione a fine 2023, è stata fondata nel 1995 a Los Angeles, dove ha tuttora la sua sede principale. La società è specializzata in strategie di investimento alternative, tra cui infrastrutture, debiti e prestiti consolidati. Con una struttura composta da oltre 1.200 dipendenti in 22 città tra Nord America, Europa, Asia e Oceania, la società è guidata dal Ceo Jay Wintrob.

Quotata alla borsa di New York dal 2012, Oaktree vanta tra i suoi clienti 65 dei 100 maggiori piani pensionistici statunitensi, 39 dei 50 piani pensionistici statali, oltre 525 aziende globali, più di 275 fondazioni a livello mondiale e 15 fondi sovrani. Tuttavia, dal 2019, Brookfield Corporation, una società canadese di gestione di asset alternativi, controlla il 62% delle azioni di Oaktree, con un'opzione per acquisire il 100% entro il 2029.

In alcuni casi, il fondo si è trovato a rilevare le attività delle aziende quando diventa evidente la loro incapacità di rimborsare il debito. Un esempio eclatante è avvenuto nel 2022, quando Oaktree ha acquisito due progetti immobiliari dall'instabile gigante cinese Evergrande: una riproduzione del castello di Versailles a Hong Kong e un resort in stile Venezia nei dintorni di Shanghai.

Non è la prima volta che Oaktree mostra interesse per il mondo del calcio italiano. A ottobre, il fondo aveva già avanzato un'offerta da un miliardo di euro a stagione per i diritti televisivi della Serie A, proposta che è stata respinta dalla Lega. In seguito, ha poi cercato di investire nella Serie B con un progetto per valorizzare i diritti televisivi, ma anche quest'iniziativa non è mai andato in porto. Tuttavia, dopo essere stato socio dell'Acquario di Genova per oltre tre anni, oggi Oaktree vanta un ampio portafoglio di partecipazioni nel Paese, che spaziano da Banca Progetto agli hotel di lusso Arsenale, fino ai centri Mail Boxes Etc.