Intercos, il colosso della cosmetica sbarca in Borsa: Ipo entro ottobre

Intercos annuncia la quotazione a Piazza Affari: Ipo entro la fine di ottobre

Il colosso lombardo della cosmetica Intercos che opera nel settore da oltre cinquant'anni, producendo make up per conto di terzi, ha annunciato la quotazione a Piazza Affari entro la fine del mese. Si tratta di un vero e proprio "sbarco" nell'Mta, il mercato telematico gestito da Borsa italiana. Ad annunciarlo il gruppo stesso, che ritiene che l'avvio dell'offerta pubblica iniziale possa avvenire entro fine mese.

L'operazione sarà realizzata in parte tramite la cessione di azioni da parte di alcuni degli attuali azionisti e in parte tramite un aumento di capitale fino a 60 milioni; la maggioranza delle azioni esistenti saranno messe in vendita da Cp7 Beauty LuxCo, una società controllata da L Catterton, e da The Innovation Trust, una società controllata da Ontario Teachers' Pension Plan Board. Il presidente e fondatore del gruppo, Dario Ferrari, manterrà il controllo della società, anche attraverso l'adozione di un meccanismo di voto maggiorato; Intercos utilizzerà i proventi derivati dall'aumento di capitale "per finanziare lo sviluppo e la crescita della propria attività, e perseguire iniziative strategiche", come spiega una nota.

Intecors è uno dei principali operatori business to business a livello globale nella creazione, produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici e per il trattamento della pelle, oltre per il trattamento dei capelli e del corpo, destinati ai principali marchi nazionali e internazionali, ai marchi emergenti, nonché ai retailer attivi nel mercato della cosmesi e più in generale del beauty. Fondato nel 1972 da Dario Ferrari, Intercos annovera tra i suoi maggiori clienti i principali marchi dell’industria cosmetica, può contare su un organico di circa 5200 risorse, 11 centri di ricerca, 15 stabilimenti produttivi e 15 uffici commerciali dislocati in tre continenti.Intercos da quasi 50 anni interpreta la bellezza, creando prodotti cosmetici e ponendosi quale trend setter ingrado di prevedere, anticipare e influenzare le nuove tendenze del mondo della cosmesi, soddisfacendo così le richieste di tutte le tipologie di clienti con prodotti per tutte le fasce di prezzo.