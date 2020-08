Intesa, in adesione all'Opas il 90,203%. Raggiunto il 91,0139% di Ubi

Intesa Sanpaolo raggiungera' il 91,0139% del capitale di Ubi Banca, tenendo conto dei risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (chiusa con adesioni pari al 90,203% delle azioni oggetto di offerta e al 90,184% del capitale) e dei titoli Ubi gia' posseduti. L'istituto ha poi verificato che tutte le condizioni di efficacia dell'operazione 'risultano avverate o, secondo i casi, rinunciate da Intesa Sanpaolo' e che 'pertanto, l'offerta e' efficace e puo' essere perfezionata'. Il pagamento del corrispettivo avverra' domani, 5 agosto.

In base alle adesioni, la parte cash dell'opas comportera' un esborso di 588,2 milioni. Intesa adempiera' ora all'obbligo di acquisto dei titoli residui dai soci Ubi che ne faranno richiesta: il periodo di presentazione delle richiesta di vendita sara' concordato con Borsa Italiana. Gli azionisti potranno scegliere se ricevere il corrispettivo dell'opas (1,7 azioni Intesa e 0,57 euro cash) o solamente contanti, a un prezzo pari alla somma tra la media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni Intesa dal 29 luglio al 4 agosto moltiplicata per 1,7 e 0,57 euro (il valore esatto sara' comunicato entro le 8 di domattina).

Se poi in seguito alla procedura di obbligo di acquisto Intesa superera' il 95% del capitale di Ubi, effettuera' una "procedura congiunta" per esercitare anche il diritto di acquisto dei titoli residui (per il cosiddetto squeeze out). Le azioni Ubi saranno delistate dal giorno successivo al pagamento del corrispettivo dell'obbligo di acquisto. Se Intesa superera' il 95%, Borsa 'disporra' la sospensione delle azioni dell'emittente dalla quotazione e/o il delisting, tenendo in considerazione i tempi previsti per l'esercizio del diritto di acquisto.