Intesa Sanpaolo e Deloitte un tour per accompagnare le pmi sui mercati esteri

L’internazionalizzazione come direttrice per la ripresa delle pmi dopo la crisi senza precedenti generata dall’emergenza Covid-19: sarà questo il tema al centro dello Smart International Tour, la serie di webinar rivolta alle imprese clienti della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, che si svolgerà da fine giugno in collaborazione con Monitor Deloitte, la divisione di consulenza strategica di Deloitte, leader mondiale nel settore dei servizi professionali alle imprese. Un tour di venti tappe che prevede il coinvolgimento di circa quattrocento piccole e medie imprese di tutto il territorio nazionale, per accompagnarle verso un percorso di ripresa anche internazionale.

I primi incontri verteranno su cinque aree di interesse e sbocco per i clienti di Intesa Sanpaolo, quali Usa, Cina, Francia, Germania e Romania e vedranno il coinvolgimento rispettivamente della filiale Hub di New York, quelle di Shanghai, Parigi, Francoforte e di Intesa Sanpaolo Bank Romania, insieme ad un intervento introduttivo a cura di Monitor Deloitte e degli esperti del Network Internazionale Deloitte.

La Banca dei Territori, guidata da Stefano Barrese, intende con questa iniziativa proporre un nuovo strumento di supporto dell’internazionalizzazione delle oltre 200mila piccole e medie imprese italiane clienti provenienti da tutto il territorio nazionale e vedrà il coinvolgimento diretto della rete italiana e di tutte le direzioni regionali del Gruppo, oltre che della rete estera.

Attraverso la sua rete estera capillare in circa quaranta paesi costituita da filiali, uffici di rappresentanza e banche controllate, Intesa Sanpaolo garantisce il supporto necessario alle piccole e medie imprese, affiancandole nel percorso di crescita e internazionalizzazione per consentire lo sviluppo dell’operatività anche in nuovi mercati. Grazie a questo presidio territoriale e alla collaborazione con Monitor Deloitte ed il suo network internazionale di servizi professionali, il Gruppo ha introdotto un nuovo format digitale -webinar- per supportare le aziende nella ripartenza delle attività economiche in mercati esteri.

Per Anna Roscio, responsabile Direzione Sales&Marketing Imprese Intesa Sanpaolo obiettivo dell’iniziativa è “fornire alla clientela imprese una prospettiva sui mercati e una panoramica sui prodotti e servizi della rete estera del Gruppo, rafforzando la continuità del supporto che la Banca garantisce alle imprese in Italia e all’estero, anche alla luce dell’attuale contesto da emergenza Covid-19 e gli impatti attesi a livello socio-economico faranno infatti da cornice a tutti gli incontri. Intesa Sanpaolo assicura alle imprese una completa gamma di strumenti finanziari a supporto del commercio internazionale quali ad esempio i servizi di cash management internazionale per ottimizzare la tesoreria aziendale e di trade finance con il supporto di specialisti dedicati, nonché forme di finanziamento e di agevolazioni connesse alle misure attivate per far fronte alla ripresa dopo l’emergenza sanitaria”.

Quest’iniziativa s’inserisce all’interno di un più ampio programma di attività del Gruppo Intesa Sanpaolo e della divisione a supporto della fase di rilancio, che prevede a breve anche la pubblicazione di una ricerca sul tema del Next Normal post Covid-19 per le pmi, condotta dal gruppo bancario in collaborazione con Monitor Deloitte e Deloitte Private, che ha visto il coinvolgimento diretto di oltre 6mila imprese intervistate.

“In questo momento di forte cambiamento vogliamo essere vicini alle imprese ed offrire loro supporti molto concreti per pianificare e cogliere a pieno le opportunità della ripresa con una prospettiva sul futuro che vada oltre i confini nazionali. Infatti, come emerge dai primi risultati della ricerca condotta in sinergia con il Gruppo, la spinta all’internazionalizzazione è vista da 2 aziende su 3 come una delle principali direttrici di crescita e sviluppo per la ripresa post emergenza sanitaria. Per questo come Monitor Deloitte con grande entusiasmo abbiamo deciso di affiancare Intesa Sanpaolo in questa iniziativa e mettere a disposizione delle pmi un set di competenze specialistiche di ampio respiro a supporto dell’internazionalizzazione che il network globale Deloitte può offrire”, ha commentato Manuel Pincetti, partner Monitor Deloitte responsabile per i servizi di Strategic Transformation & Growth di Deloitte in Italia.