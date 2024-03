Intesa Sanpaolo: piano da 120 mld di finanziamenti per imprese fino al 2026

Intesa aiuta le Pmi: investimenti per 120 miliardi

Intesa Sanpaolo ha presentato un programma di finanziamenti, denominato "Il tuo futuro è la nostra impresa", che si propone di erogare 120 miliardi di euro entro il 2026 per sostenere le Pmi, le micro-aziende, il terzo settore e le filiere agroalimentari e turistiche.

Il programma si articola su tre principali direttrici: la transizione verso un'economia 5.0 ed energetica, l'espansione sui mercati esteri e lo sviluppo digitale con particolare attenzione alla cybersecurity. L'obiettivo di fondo è quello di accompagnare le imprese italiane nella trasformazione necessaria per il rinnovamento industriale e per affrontare le sfide della transizione energetica e digitale.

Parte integrante di un più ampio sforzo di sostegno agli obiettivi del Pnrr, l'iniziativa di Intesa Sanpaolo si impegna a contribuire in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi complessivi con un totale di oltre 410 miliardi di euro. Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, ha commentato: “Ci rivolgiamo ad oltre 1,2 milioni di clienti tra PMI e imprese più piccole, per tutti vogliamo stimolare un approccio di rilancio verso la crescita con nuovi mezzi e nuovi obiettivi condivisi. Il mondo delle imprese deve affrontare un riposizionamento tecnologico, digitale, geografico e generazionale in una logica di medio – lungo periodo e Intesa Sanpaolo è pronta a sostenerlo con un piano da 120 miliardi da qui al 2026”.