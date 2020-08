Intesa-Sanpaolo sponsor dell'Atalanta. Ubi Banca perde anche nel calcio

“Con l’Opas, Intesa-Sanpaolo porta Ubi nella Champions League del credito”, aveva sentenziato poche settimane fa un interessato patron dell’Atalanta e uno dei soci industriali del Car, Antonio Percassi contribuendo a scompaginare ulteriormente l'inizialmente ostile (a Ca' de Sass) patto di azionisti di Ubi che con il 19% controllava la banca che nel 2021 scomparirà sotto le insegne di Intesa.



Il patron dell'Atalanta Antonio Percassi

Già perché Intesa è sempre stata uno dei principali istituti finanziatrici del gruppo lombardo che fra i suoi marchi ha anche quello dello cosmetica Kiko, banca a cui i soci bergamaschi, con Percassi e la famiglia Bosatelli in testa, sono riusciti a strappare all'interno dell’accordo di adesione finale all’offerta che ha scritto l’epilogo della scalata a Ubi, un accordo di sponsorizzazione per l’Atalanta e 40 milioni per la riqualificazione per lo Gewiss Stadium di Bergamo. Accordo che è stato finalizzato oggi.

Nella vicenda del risiko bancario che ha visto soccombere la quarta banca italiana considerata il potenziale soggetto aggregante per la nascita del terzo polo con tanto di valigie per il povero Victor Massiah, banchiere quotato nel panorama nazionale, l’annuncio arrivato oggi dal neo consigliere delegato e direttore generale di Ubi, l’ex Intesa, Gaetano Micciché ha un retrogusto un po’ amaro per l’anima bresciana del gruppo nato nel 2007 dalla fusione fra Banche Popolari Unite e Banca Lombarda.



Il Brescia Calcio Il Brescia Calcio

Ubi infatti è sponsor del Brescia Calcio appena retrocesso in serie B e l’Atalanta di Percassi è l’unica fra le squadre italiane, dopo la clamorosa eliminazione negli ottavi di finale della Juventus ad opera del Lione e del Napoli (con il Barca), ad esser rimasta in gara nella Champions League.

Incontrerà mercoledì ai quarti il Paris Saint Germain del ricco emiro del Qatar Tamim bin Hamad al-Thani. Ubi perde anche nel pallone con Intesa che l’Atalanta ora porta nell’Olimpo del football.

@andreadeugeni